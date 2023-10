La demoledora frase de Barby Silenzi que alimenta rumores de crisis con El Polaco

barby silenzi polaco 1.jpg

“Si con un hombre pasas la misma necesidad que estando sola, pues quedate sola”, indicó desde sus historias Barby citando a la cuenta @escritodefrases y todas las miradas apuntaron a un conflicto con el padre de su hija Abril.

Y luego agregó otro posteo en el que se leía: “Asegurate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo”.

Cabe recordar a que a mediados de agosto se habían generado rumores de crisis entre los dos luego de un posteo de ella en redes, algo que aclaró en charla con PrimiciasYa y desmentía cualquier tipo de conflicto con el cantante.

barby silenzi frase crisis.jpg

Barby Silenzi reveló si hay crisis o no con el Polaco tras su polémico posteo: "Estamos..."

Barby Silenzi publicó un inesperado mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores y alertó de una posible crisis de pareja con El Polaco.

La bailarina compartió una frase de otra cuenta en la cual se leía: “Una vez una psicólogo dijo: Cuando te enamoras de alguien no te interesa nadie más, y si te interesa alguien más significa que no estás enamorado”.

Al final del texto, se encontraba una advertencia que decía: “Creo que todos necesitan leer esto”. Además, el escrito estaba acompañado por el dibujo de una pareja distanciada y con un corazón roto en medio.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Barby Silenzi quien aclaró por qué subió esa historia en las redes y descartó cualquier tipo de crisis con el cantante de cumbia.

"No hay crisis, con el Pola estamos súper bien. Subí eso porque me gustó y puede servirle a mucha gente", precisó la madre de Elena y Abril.

Y remarcó: "Me gusta mucho Rolón (Gabriel) y a veces solemos actuar así y creo que hay que cambiar un poco y no devolver lo que a uno le hacen sino ser uno mismo con sus valores".

"La venganza no lleva a nada más que a quedar vacío si uno tiene otra escénica y lo hace solo por estar dolido", enfatizó Barby. Y cerró sobre su posteo: "No sé, me gustó y me hizo pensar".