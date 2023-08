Barby Silenzi reveló si hay crisis o no con el Polaco tras su polémico posteo: "Estamos..."

Al final del texto, se encontraba una advertencia que decía: “Creo que todos necesitan leer esto”. Además, el escrito estaba acompañado por el dibujo de una pareja distanciada y con un corazón roto en medio.

Barby Silenzi posteo

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Barby Silenzi quien aclaró por qué subió esa historia en las redes y descartó cualquier tipo de crisis con el cantante de cumbia.

"No hay crisis, con el Pola estamos súper bien. Subí eso porque me gustó y puede servirle a mucha gente", precisó la madre de Elena y Abril.

Y remarcó: "Me gusta mucho Rolón (Gabriel) y a veces solemos actuar así y creo que hay que cambiar un poco y no devolver lo que a uno le hacen sino ser uno mismo con sus valores".

"La venganza no lleva a nada más que a quedar vacío si uno tiene otra escénica y lo hace solo por estar dolido", enfatizó Barby. Y cerró sobre su posteo: "No sé, me gustó y me hizo pensar".

barby silenzi polaco.jpg

La impactante declaración de amor que le hizo El Polaco a Barby Silenzi en las redes

Luego de recordar su emotiva historia de vida en su visita al ciclo Noche al Dente, América Tv, El Polaco vivió una noche del día del amigo muy especial acompañado de su pareja, Barby Silenzi, y otras amistades.

En medio de la cena de jueves, el cantante de cumbia reflejó en las redes un romántico momento en la mesa junto a Barby en una historia que subió con una foto de los dos a pura risa y mirada de puro sentimiento.

Embed

"Cuando una foto habla por sí solo... Te amo mi amor", expresó el artista tropical en la foto abrazado a Barby, con quien tienen juntos a la pequeña Abril, y ambos sonriendo.

En la tierna imagen el cantante, también padre de Sol y Alma de sus anteriores relaciones con Karina La Princesita y Valeria Aquino, mencionó a su pareja en la red social y agregó el emoji de un corazón.

La bailarina desde su cuenta también replicó la linda noche que pasó junto a su pareja y mostraron un video donde se los ve disfrutando a pleno.