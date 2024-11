La desafiante actitud de Yanina Latorre tras la amenaza de Wanda Nara

Primeramente Yanina compartió una Instagram Storie donde se la ve radiante posando en bikini en la tapa de un supuesto diario llamado "Instagram Times", en clara alusión al New York Times.

Y tras ello, sumó otra historia virtual de una captura de la publicación en X de Ángel de Brito, respaldándola y el reposteo de @elejercitodelam, la cuenta del programa, donde el conductor de América TV sugiere que "es un buen momento para que Yanina publique todos los chats que tiene de Wanda en el #wandagate para mostrar qué fuentes tiene siempre cuando cuenta en #LAM".

En tanto, en una tercera historia, Latorre sumó su propia advertencia, presumiblemente también a la mayor de las Nara, donde asegura: "Tengo chats hablando de Cami Homs, de los jugadores, ensuciando a todos, hablando de la mujer de Paredes", y preguntó filosa "¿Sigo?", dando a entender que Wanda Nara podría estar incluida en esos chats. Claramente esta guerra recién comienza.

El picante descargo de Yanina Latorre contra Wanda Nara, tras amenazarla con llevarla a juicio

Claro que luego de las primeras historias virtuales en las que aseguró tener pruebas de cada una de sus informaciones, antes de irse a jugar al paddle como cada sábado, Yanina Latorre le respondió en primera persona a Wanda Nara por la misma vía.

"Me rompe mucho lo huevos que me amenacen. Basta. Me cansé. Cualquier inútil que le jode lo que digo me quiere hacer juicio. ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se fijan en sus vidas?", comenzó preguntándose furiosa la angelita.

"Si sos mediático o mediática y te la pasás mostrando todo lo que hacés, mandando mensajes, haciendo cosas, el otro puede opinar. ¿Sabés cómo no se opina y una no da cátedra? Guardándote un poquito. A veces, el amor empieza por casa", siguió sin pelos en la lengua.

Y tras avisar que estaba entrando a la cancha, anunció que a lo largo de la tarde seguiría con su descargo en Instagram por la "calentura" que la situación le genera. "Basta de juicios. Todos me quieren callar... No me voy a callar, papita", le advirtió visiblemente molesta.

"No es ningún delito opinar. El tema es que como yo soy honesta, como tengo criterio y como digo lo que pienso porque no soy chupa orto, jode", arremetió Yanina al tiempo que deslizó sutil: "te dejo picando cositas que sabés que tengo razón".

En tanto, en una tercera historia, Yanina le preguntó a Wanda, si bien nunca la nombró, "¿a ver, por qué me vas a demandar? ¿por ser libre? ¿por opinar?¿por expresarme?", y concluyó desafiándola: "mostrame un delito que haya cometido ma...".