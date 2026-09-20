Bandana apuntó contra Emilia Mernes y le pasó factura en vivo: "Yo no la bendije"

Las Bandana protagonizaron un momento de alto voltaje durante el streaming de Popstars, cuando Lowrdez Fernández sorprendió al revelar un supuesto cortocircuito con Emilia Mernes por una canción que terminó grabando la artista.
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Durante el streaming de Popstars, Lowrdez Fernández sorprendió al revelar qué pasó con Emilia Mernes y una canción que generó tensión entre las artistas.
Las Bandana protagonizaron un momento de alto voltaje durante el streaming de Popstars, cuando Lowrdez Fernández sorprendió al revelar un supuesto cortocircuito con Emilia Mernes por una canción que terminó grabando la artista.
Todo comenzó cuando la integrante del histórico grupo decidió saludar públicamente a Emilia y expuso, sin vueltas, una situación que hasta ese momento no había trascendido. "Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras", lanzó la pelirroja. La frase generó inmediatamente la reacción de Lissa Vera, quien no dejó pasar la oportunidad para ponerle un poco más de picante a la situación: "Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera".
La revelación despertó la curiosidad de Valen Rizzuti, que quiso saber qué había ocurrido exactamente y por qué Emilia había decidido no participar de la grabación junto a Bandana. "No sabemos, de repente nos dijeron: 'Emilia ya lo grabó sola, lo sacó'", contó Lowrdez.
Pero la situación no terminó ahí. Lissa Vera hizo una pregunta que volvió a encender el intercambio: "¿Con el permiso de quién?". Y Lowrdez respondió con una contundente frase que dejó en claro su postura: "Yo no la bendije".
En medio del ida y vuelta, Virginia da Cunha intentó bajar la tensión y recordó un gesto que Emilia Mernes había tenido con el grupo en uno de sus shows más importantes. "Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez", agregó Virginia da Cunha para calmar las aguas.
Sin embargo, lejos de mostrarse conforme con la explicación, Lowrdez volvió a dejar una frase filosa que sorprendió a todos en el streaming. "El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta", lanzó enojada Lowrdez.
Cada vez falta menos para el gran día de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes se preparan para dar el esperado “sí, quiero”. De a poco comienzan a conocerse detalles de lo que promete ser una de las bodas más comentadas del espectáculo.
Este 17 de septiembre salió a la luz cómo es la tarjeta de invitación que recibieron los seleccionados para acompañar a la pareja en su celebración. El diseño incluye un detalle muy especial: una flor azul elegida por Tini, que ocupa un lugar central en la propuesta.
Según lo informado en el programa, la ceremonia está prevista para el sábado 19 de diciembre a las 21 horas y tendrá como escenario a Dok Haras, en Exaltación de la Cruz.
La fiesta reuniría a unos 300 invitados, entre familiares, amigos y figuras cercanas. Entre los nombres aparece Emilia Mernes, con quien Tini habría estado distanciada meses atrás y cuyo supuesto enfrentamiento generó versiones de todo tipo. Al parecer, hubo una charla que permitió aclarar la situación.
"Está invitada Emilia y Duki, me lo confirman allegados a Tini. Que se amigaron", anunció Pilar Smith en LAM (América TV). En su relato también mencionó que Lizardo Ponce, quien fue muy cercano a la artista, no estará presente por decisión de ella.
Además, la panelista sumó un dato sobre la actividad en redes sociales: “De Paul sigue a Emilia, Emilia sigue a De Paul y a Tini. Esto demuestra que hay un acercamiento. Tini no la sigue, pero es inminente. Aparentemente, esto no fue el problema”.