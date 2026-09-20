Bandana apuntó contra Emilia Mernes y le pasó factura en vivo: "Yo no la bendije"

En medio del ida y vuelta, Virginia da Cunha intentó bajar la tensión y recordó un gesto que Emilia Mernes había tenido con el grupo en uno de sus shows más importantes. "Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez", agregó Virginia da Cunha para calmar las aguas.

Sin embargo, lejos de mostrarse conforme con la explicación, Lowrdez volvió a dejar una frase filosa que sorprendió a todos en el streaming. "El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta", lanzó enojada Lowrdez.

Qué decisión tomó Tini Stoessel sobre Emilia Mernes antes de su casamiento

Cada vez falta menos para el gran día de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes se preparan para dar el esperado “sí, quiero”. De a poco comienzan a conocerse detalles de lo que promete ser una de las bodas más comentadas del espectáculo.

Este 17 de septiembre salió a la luz cómo es la tarjeta de invitación que recibieron los seleccionados para acompañar a la pareja en su celebración. El diseño incluye un detalle muy especial: una flor azul elegida por Tini, que ocupa un lugar central en la propuesta.

Según lo informado en el programa, la ceremonia está prevista para el sábado 19 de diciembre a las 21 horas y tendrá como escenario a Dok Haras, en Exaltación de la Cruz.

La fiesta reuniría a unos 300 invitados, entre familiares, amigos y figuras cercanas. Entre los nombres aparece Emilia Mernes, con quien Tini habría estado distanciada meses atrás y cuyo supuesto enfrentamiento generó versiones de todo tipo. Al parecer, hubo una charla que permitió aclarar la situación.

"Está invitada Emilia y Duki, me lo confirman allegados a Tini. Que se amigaron", anunció Pilar Smith en LAM (América TV). En su relato también mencionó que Lizardo Ponce, quien fue muy cercano a la artista, no estará presente por decisión de ella.

Además, la panelista sumó un dato sobre la actividad en redes sociales: “De Paul sigue a Emilia, Emilia sigue a De Paul y a Tini. Esto demuestra que hay un acercamiento. Tini no la sigue, pero es inminente. Aparentemente, esto no fue el problema”.