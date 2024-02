La desesperada reacción de Peso Pluma tras la catarata de críticas por su infidelidad a Nicki Nicole

"Ya no eres bienvenido en el festival de Viña", "desplúmenlo", "Presumir para después no cuidar", "Qué descaro para seguir teniendo la foto", "Patria o nada, ni vengas pa' Argentina, mucha mujer para vos", fueron algunos de los tantos mensajes que los internautas comenzaron a dejarle en su feed junto a la postal en blanco y negro donde lo acompaña su ahora ex novia.

Peso Pluma restringió comentarios en posteo con Nicki Nicole IG.jpg

En tanto, al ver que los hostiles comentarios no cesaban, tras ver otros tantos como "Canceladísimo", "Megan Fox de Argentina no se toca", "Por eso no lo queremos en Viña, ni Chile" o "Infiel", Peso Pluma optó cerrar los comentarios a sus seguidores.

Es así que abajo de los ya existentes, puede leerse el aviso de la red social que indica "Se limitaron los comentarios en esta publicación".

Peso Pluma restringió comentarios en posteo con Nicki Nicole 1 IG.jpg

Las reacciones de Trueno y Khea, los ex de Nicki Nicole, en medio del escándalo por la infidelidad de Peso Pluma

Hace unos días estalló el escándalo de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma por una infidelidad del mexicano que se viralizó en las redes sociales.

Ante esto, la propia cantante emitió un comunicado con mucho dolor anunciando el final de la relación. "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", precisó la artista desde su cuenta de Instagram.

Y además reveló que se enteró del engaño de su ahora ex novio a través del video que recorrió las redes sociales: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", puntualizó la rosarina.

Nicki Nicole

Lo cierto es que en medio de esta escandalosa separación, se conocieron los mensajes que los cantantes Trueno y Khea, ex parejas de Nicki Nicole, expresaron desde sus cuentas en la red social X.

trueno khea nicki nicole.jpg

Khea eligió recordar uno de los temas más escuchados de este verano llamado Hola perdida, que interpreta con el cantante Luck Ra. En tanto, Trueno lanzó una picante frase como reflexión.

"Aprendí que es más importante el ‘hacia donde’ que ‘con quien’", expresó el artista el 13 de febrero, fecha en que se conocía del escándalo que rodeaba a Nicki Nicole y Peso Pluma.