Matías Martin tiene nueva novia: la foto que confirma la relación

En las últimas horas, Yanina Latorre confirmó que Matías Martín tendría nueva novia y compartió en sus redes sociales la primera imagen de la pareja en el recital de Oasis en el estadio Monumental.
Durante Sálvese quien pueda (América TV), la conductora dio la primicia con su estilo característico: "¿Quién está de novio nuevamente? Que, para mí, no le dan fechas con la última relación que tuvo. Tiene novia nueva, ella es muy de su palo, peroncha, muy hippie, vestuarista, trabaja en el canal de la Ciudad. Ella es muy bella, se llama Paloma Cavanna, que es la hermana de Joaquín Cavanna, el productor".
Latorre agregó más información sobre el vínculo. "Están hace 5 meses. No se esconden, salen a lugares públicos, se ven. Yo me di cuenta de que esto ocurría porque en un posteo de Matías en Instagram, Paloma pone: 'Poco se dijo de la última foto. Cumple feliz, Matu'. Y él le responde: 'Usted tampoco dice nada'. Yo digo 'el usted' es sexo", opinó entre risas.
Sobre cómo comenzó la relación, Yanina explicó: "Se conocieron por gente en común. Si vos le preguntás a ella te dice que están noviando. Yo me enteré porque ella quiere que se sepa".
El programa fue en busca de la palabra de Matías Martín, quien, al ser consultado por el cronista, respondió: "Estás muy dateado. Buen dato". Y luego agregó: "Cuando la gente está haciendo su vida, no hay que preguntarle, cuando tienen ganas de contarle al mundo algo lo hacen, no antes, apurado".
Además, Yanina compartió la foto publicada por el periodista Nahuel Saa, donde se ve a Cavanna y Martín juntos en el recital de Oasis, confirmando así la nueva etapa sentimental del conductor.
La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, generó sorpresa al dar a conocer aspectos descomocidos sobre la ruptura entre Matías Martin y la periodista Victoria De Masi. Fiel a su estilo directo, no dudó en opinar sobre el accionar del conductor: "Yo no lo tenía tan zorro a Matías Martin".
De acuerdo con lo que contó Latorre, el vínculo había salido a la luz en LAM durante febrero, cuando Martin decidió publicar una imagen junto a De Masi en medio de un viaje. Pero, según relató, todo se modificó de manera abrupta. "La relación fue blanqueada en LAM, en febrero. Él subió una foto con la chica, unas vacaciones. Algo pasó que no sé que es. A los 20 días de haberla blanqueado, le escribió un WhatsApp, le dijo 'no sos vos, soy yo, quiero estar solo', y la bloqueó de todos lados", narró la panelista.
Mientras algunos integrantes del ciclo intentaban justificar la reacción del conductor de Todo pasa (Urbana Play), Yanina se mostró firme y sin concesiones. “La piba se fumó toda la separación (de Natalia Graciano), porque él estaba teóricamente deprimido, lo llevó, lo apuntaló, lo cuidó”, señaló con evidente molestia, al considerar que la actitud de Martin reflejaba poca consideración hacia su pareja.
En otro tramo de su relato, Latorre contó que De Masi terminó muy afectada después de referirse al tema en No dejes para mañana (Radio con Vos), el programa de Romina Manguel. “Y encima él tiene el tupé de enojarse que cuenta que están separados”, disparó Yanina, visiblemente indignada.
Por último, volvió a remarcar su sorpresa con una frase contundente. "Yo no lo tenía tan zorro a Matías Martin", insistió la conductora, y agregó su reflexión sobre el comportamiento del periodista: "Matías Martin es un chico de 50 años. Si vos estás en pareja con alguien, la blanqueás, das una nota, la chica se enamora y se ilusiona. Con el sentimiento de la gente no se juega".