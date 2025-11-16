Matías Martin tiene nueva novia: la foto que confirma la relación

paloma cavanna

El programa fue en busca de la palabra de Matías Martín, quien, al ser consultado por el cronista, respondió: "Estás muy dateado. Buen dato". Y luego agregó: "Cuando la gente está haciendo su vida, no hay que preguntarle, cuando tienen ganas de contarle al mundo algo lo hacen, no antes, apurado".

Además, Yanina compartió la foto publicada por el periodista Nahuel Saa, donde se ve a Cavanna y Martín juntos en el recital de Oasis, confirmando así la nueva etapa sentimental del conductor.

paloma y matías martin

¿Quién fue la última novia de Matías Martín y por qué se separó?

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, generó sorpresa al dar a conocer aspectos descomocidos sobre la ruptura entre Matías Martin y la periodista Victoria De Masi. Fiel a su estilo directo, no dudó en opinar sobre el accionar del conductor: "Yo no lo tenía tan zorro a Matías Martin".

De acuerdo con lo que contó Latorre, el vínculo había salido a la luz en LAM durante febrero, cuando Martin decidió publicar una imagen junto a De Masi en medio de un viaje. Pero, según relató, todo se modificó de manera abrupta. "La relación fue blanqueada en LAM, en febrero. Él subió una foto con la chica, unas vacaciones. Algo pasó que no sé que es. A los 20 días de haberla blanqueado, le escribió un WhatsApp, le dijo 'no sos vos, soy yo, quiero estar solo', y la bloqueó de todos lados", narró la panelista.

Mientras algunos integrantes del ciclo intentaban justificar la reacción del conductor de Todo pasa (Urbana Play), Yanina se mostró firme y sin concesiones. “La piba se fumó toda la separación (de Natalia Graciano), porque él estaba teóricamente deprimido, lo llevó, lo apuntaló, lo cuidó”, señaló con evidente molestia, al considerar que la actitud de Martin reflejaba poca consideración hacia su pareja.

En otro tramo de su relato, Latorre contó que De Masi terminó muy afectada después de referirse al tema en No dejes para mañana (Radio con Vos), el programa de Romina Manguel. “Y encima él tiene el tupé de enojarse que cuenta que están separados”, disparó Yanina, visiblemente indignada.

Por último, volvió a remarcar su sorpresa con una frase contundente. "Yo no lo tenía tan zorro a Matías Martin", insistió la conductora, y agregó su reflexión sobre el comportamiento del periodista: "Matías Martin es un chico de 50 años. Si vos estás en pareja con alguien, la blanqueás, das una nota, la chica se enamora y se ilusiona. Con el sentimiento de la gente no se juega".