Tensión máxima por la salida de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi y La China: "No era un día para...."

La salida de Mauro Icardi con sus hijas junto a La China Suárez desató un enorme revuelo y el tema sigue generando repercusiones.

14 nov 2025, 17:18
Tensión máxima por la salida de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi y La China: "No era un día para...."

Mauro Icardi, tras cuatro meses de distancia, volvió a reencontrarse con sus hijas en la Argentina y la emoción fue absoluta. Sin embargo, la alegría inicial pronto quedó atravesada por nuevas polémicas. La salida al shopping y el faltazo al colegio marcaron un punto de tensión inesperado, especialmente por la aparición pública de China Suárez junto a las niñas, un gesto que rompió una de las principales reglas que, hasta ese momento, se creían establecidas.

El impacto fue inmediato: nadie podía creer lo que había ocurrido cuando la actriz se mostró en público llevando de la mano a Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara. Esa imagen no solo sorprendió, sino que reavivó debates anteriores en torno a los límites y acuerdos entre los adultos involucrados.

Quien se metió de lleno en la controversia fue Yanina Latorre, que cuestionó con dureza la decisión de llevar a las niñas a un lugar tan concurrido. Para ella, lo ocurrido no representó un verdadero momento de calidad familiar, sino una exposición innecesaria que se podría haber evitado. “Las chicas están ahí, acosadas por la prensa, asustaditas... la China las agarraba de la mano porque quiere la imagen de que ellas la quieren. Él es millonario, tiene una casa con pileta, jardín... no era día para shopping, destacó la panelista, señalando que había opciones más privadas y seguras para compartir tiempo con ellas.

Sin salir de su asombro, Yanina continuó cuestionando la decisión. “Contratá un pelotero, un yatecito, algo para estar al aire libre, pero como Wanda había pedido que no estén con la China porque supuestamente no la quieren, tenían que mostrarse”, apuntó, dejando entrever que la salida podía tener una intención más simbólica que espontánea.

La contradicción más fuerte, según Latorre, es que el propio Icardi había recurrido a la Justicia para evitar que se tomaran y difundieran fotos de las menores. Sin embargo, en esta salida pública, la exposición fue total. “Hay una cautelar que fue pedida por el propio Icardi, para que no se publiquen fotos de las menores en redes sociales. Ellos tenían que mostrarle al mundo de alguna manera que las chicas son felices con la China. Las pibas faltan al colegio para tener tiempo de calidad con el padre... ¿esto es tiempo de calidad?”, arremetió, dejando planteado un profundo cuestionamiento a la manera en que se manejó la situación.

¿Apareció otro video de la salida de Mauro Icardi con sus hijas y La China?

Los días que Mauro Icardi está compartiendo con sus hijas en la Argentina resultan tan especiales como intensos. El futbolista organizó una serie de actividades para disfrutar con ellas, pero también aceptó sin problemas los cambios que las niñas fueron proponiendo al itinerario. En medio de ese clima familiar, cada salida genera expectativa y atención mediática, especialmente por la presencia de la China Suárez, cuya participación en los planes no pasó inadvertida.

El jueves por la tarde, la visita a un reconocido shopping porteño generó un revuelo inmediato. La prensa rodeó al grupo, pero fue la actriz quien tomó la iniciativa: se ubicó delante de Icardi, tomó a una niña de cada mano y avanzó con decisión, esquivando cámaras y preguntas sin responder hasta que todas estuvieron arriba del auto.

Según Yanina Latorre, esta escena no fue casual. Asegura que todo estuvo cuidadosamente calculado para que quedara en claro que las niñas se sienten cómodas con ella. Aunque esa intención no está confirmada, el episodio reavivó el debate sobre el vínculo entre la actriz y las hijas del futbolista.

Antes de que Icardi aterrizara en el país, Wanda Nara había presentado una medida cautelar para impedir que la actriz compartiera tiempo con las niñas, un pedido que la Justicia terminó rechazando. A partir de ese fallo, muchos interpretan que la presencia de la actriz en las salidas familiares podría funcionar como una especie de respuesta simbólica. En los programas de espectáculos incluso se planteó que la China estaría mostrando su revancha al pasear de la mano con ellas a la vista de todos.

Tras la visita al shopping, los cuatro se dirigieron a un reconocido restaurante. Allí, según se observó, compartieron la cena con tranquilidad, conversando e interactuando con naturalidad. La imagen que dieron fue la de un grupo unido, lo que llevó a más de uno a interpretar que el objetivo era dejar claro que funcionan como una familia ensamblada y que buscan mostrarlo sin esconderse.

