Tensión máxima por la salida de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi y La China: "No era un día para...."

La contradicción más fuerte, según Latorre, es que el propio Icardi había recurrido a la Justicia para evitar que se tomaran y difundieran fotos de las menores. Sin embargo, en esta salida pública, la exposición fue total. “Hay una cautelar que fue pedida por el propio Icardi, para que no se publiquen fotos de las menores en redes sociales. Ellos tenían que mostrarle al mundo de alguna manera que las chicas son felices con la China. Las pibas faltan al colegio para tener tiempo de calidad con el padre... ¿esto es tiempo de calidad?”, arremetió, dejando planteado un profundo cuestionamiento a la manera en que se manejó la situación.

¿Apareció otro video de la salida de Mauro Icardi con sus hijas y La China?

Los días que Mauro Icardi está compartiendo con sus hijas en la Argentina resultan tan especiales como intensos. El futbolista organizó una serie de actividades para disfrutar con ellas, pero también aceptó sin problemas los cambios que las niñas fueron proponiendo al itinerario. En medio de ese clima familiar, cada salida genera expectativa y atención mediática, especialmente por la presencia de la China Suárez, cuya participación en los planes no pasó inadvertida.

El jueves por la tarde, la visita a un reconocido shopping porteño generó un revuelo inmediato. La prensa rodeó al grupo, pero fue la actriz quien tomó la iniciativa: se ubicó delante de Icardi, tomó a una niña de cada mano y avanzó con decisión, esquivando cámaras y preguntas sin responder hasta que todas estuvieron arriba del auto.

Según Yanina Latorre, esta escena no fue casual. Asegura que todo estuvo cuidadosamente calculado para que quedara en claro que las niñas se sienten cómodas con ella. Aunque esa intención no está confirmada, el episodio reavivó el debate sobre el vínculo entre la actriz y las hijas del futbolista.

Antes de que Icardi aterrizara en el país, Wanda Nara había presentado una medida cautelar para impedir que la actriz compartiera tiempo con las niñas, un pedido que la Justicia terminó rechazando. A partir de ese fallo, muchos interpretan que la presencia de la actriz en las salidas familiares podría funcionar como una especie de respuesta simbólica. En los programas de espectáculos incluso se planteó que la China estaría mostrando su revancha al pasear de la mano con ellas a la vista de todos.

Tras la visita al shopping, los cuatro se dirigieron a un reconocido restaurante. Allí, según se observó, compartieron la cena con tranquilidad, conversando e interactuando con naturalidad. La imagen que dieron fue la de un grupo unido, lo que llevó a más de uno a interpretar que el objetivo era dejar claro que funcionan como una familia ensamblada y que buscan mostrarlo sin esconderse.