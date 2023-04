La divertida fiesta de cumpleaños de Débora D'Amato rodeada de sus amigos y compañeros de A la tarde: todas las fotos

6.png

Así, la mamá de Lola y Charo no tuvo mejor idea que armar una fiesta temática en un bar de Palermo a cuadras del canal, por lo que al término del magazine se fueron a celebrar su nueva vuelta al sol.

11.png

Como no podía ser de otra manera, dijeron presente sus compañeros de A la tarde: desde Karina Mazzocco, Luis Ventura, Diego Estéves, Diana Deglauy o Luis Bremer con quienes comparte pantalla a diario, así como también todo el equipo de producción del ciclo.

7.png

Claro que además amigas de toda la vida como Panam, Gabriela Radice, Mariel Di Lenarda o Sandra Borghi entre otras, se acercaron para acompañar a Débora D'Amato a soplar las velitas.

4.png

2.png

1.png

10.png

9.png

8.png

RS FOTOS.

Débora D'Amato presentó a su hija Charo, y reveló cómo vivió el parto y la lactancia

Los últimos días de diciembre pasado, en A la tarde, Débora D'Amato le abrió las puertas de su casa a sus compañeros de América TV para presentar oficialmente a Charo, y a corazón abierto se refirió a cómo transitó el parto, y de qué manera vive la lactancia con su segunda hija.

"Estoy viviendo un momento maravilloso porque Lola (su primera hija) es super compañera", comenzó, y aseguró que "los primeros días fueron terribles. En la cesárea, yo no la paso bien. No podía mover las piernas, mi médico me hacía chistes y yo le decía 'callate', pobre, la ligó el obstetra", aseguró.

Débora D'Amato presentó a su hija Charo y contó como vivió el parto y la lactancia.jpg

Además, Débora se refirió a la lactancia, un tema que atraviesa a muchas mujeres. “De entrada duele, chicas. Lamentablemente siempre duele y tenés todo el derecho del mundo a no querer darle o quererlo. Es algo muy personal. La quise convencer a la doctora y le dije ‘ yo sé que creés que no le quiero dar más la teta, pero a mí las tetas me están sangrando’”, aseguró.

Al ser consultada por Karina Mazzocco sobre su regreso al piso del ciclo, aseguró para sorpresa de todos "si me dejas, empiezo el año con vos".