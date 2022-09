Débora D'Amato se despidió de A la tarde: "Este cuerpito no da más"

Débora D'Amato se despide de ALaTarde para transitar su embarazo captura.jpg Este viernes, Débora D'Amato comenzó su licencia por maternidad. Todavía faltan varias semanas para la llegada de Charo.

Y si bien todavía le faltan varias semanas para el parto, lo cierto es que Débora D'Amato fue recibiendo señales de su cuerpo que le hicieron dar cuenta que es tiempo de hacer un stop hasta la llegada de Charo, porque es otra nena la que viene en camino.

Débora Damato y el equipo de A la tarde.jpg Tras despedirse del ciclo de América TV, Débora D'Amato compartió en sus redes una postal con todo el equipo de A la tarde, con la que formalizó el comienzo de su licencia por maternidad.

"Es un día inolvidable porque es el último día que está Débora D'Amato", anunció entonces Karina Mazzocco al final de la emisión del viernes de A la tarde, al tiempo que la panelista contó "No sé cuándo vuelvo. No tengo todavía fecha de parto pero este cuerpito no da más". "Te juro que no quiero irme. Soy muy feliz acá, de verdad. Es muy difícil ser feliz en un trabajo. Entonces te juro que para mí es una fiesta todos los días. Compartir y transitar un embarazo con Cora Debarbieri... Para mí, no trabajar es durísimo. Pero no estaba disfrutándolo ya porque no doy más", concluyó emocionada.

Embed

A los 49 años, Débora D'Amato reveló cómo fue el tratamiento para volver a ser madre

A los 49 años, Débora D'Amato anunció que será madre por segunda vez. La periodista, que ya es madre de Lola de casi 4 años, volverá a tener un hijo en diciembre por medio de la fertilización asistida por el mismo donante anónimo.

"Es del mismo padre, es genéticamente hermano", explicó la panelista de A la tarde (América TV) respecto y adelantó en aquel momento cuando aún no sabía el sexo, que si era nene se llamaría Enzo y Charo si era nena.

damato.jpg Débora D'Amato ya es mamá de Lola, quien nació a fines de 2018.

En ese mismo tono, especificó la rubia: "Es un óvulo mío y (esperma) del mismo donante. Es de esa camada que yo decidí conservar en su momento porque sabía que iba a tener una segunda oportunidad".

Además, contó que aún le quedan embriones pero ella no volverá a usarlos: "Me quedaron cuatro embriones y firmé para donarlos", reveló. Entonces, Karina Mazzocco comentó: "Va a haber hijos tuyos por el mundo sin saberlo". Y, Débora la corrigió: "Es que no son hijos, son embriones… Van a tener mi genética, pero son embriones…".