La drástica decisión de Julieta Poggio que cambia para siempre su carrera en los medios

En una reciente entrevista con Diario Show, Juli reveló su mayor anhelo en los medios: lanzarse a la conducción."Tengo ganas de probar conducción en un programa de chicos o de juegos, tipo 'Zapping Zone'", confesó.

Eso implicaría un giro importante en su carrera, pero tiene en claro que es por ese su camino. "Ahora me quiero dedicar a mi lado artístico", remarcó y enfatizó que no le interesa sumarse a ningún reality: "En este momento no, como que siento que tuvo todo lo lindo que le dio, la exposición que me deja trabajar de lo que me gusta".

Por lo pronto, Juli se parapara para debutar en el teatro -el 16 de agosto-, como protagonista de Coqueluche, junto a un elenco de lujo, integrado por Betiana Blum, Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci. La ex GH fue elegida por José María Muscari para esta obra.

"Yo vi en ella algo que si o si tiene que tener este personaje, que es 'ángel'. Es algo que no se estudia ni se aprende, viene con vos", resumió el director al destacar la participación de la actriz en su espectáculo.

La extraña actitud de Julieta Poggio al hablar de su relación con Marcos Ginocchio: "La verdad que..."

Los rumores de una relación amorosa entre los ex participantes de Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio nunca dejaron de estar presentes. Y una vez más, la influencer enfrentó las distintas versiones en una nota con Intrusos (América) y se sinceró al hablar de lo que ocurre entre ambos.

"¿Qué onda Marcos? Yanina Latorre lo contó, y adhiero, porque a mí alguien de Telefe también me dijo que un productor les prestaba una casa en el Tigre…¿No tenés nada que ver con Marcos?", le preguntó sin vueltas la panelista Karina Iavícoli.

Evitando lo mencionado por la periodista, Julieta contestó: “La verdad que tenemos una re linda relación, es muy lindo poder seguir trabajando con los chicos fuera de la casa, saber que todos teníamos los mismos sueños y seguir compartiendo trabajos”.

“No me estas respondiendo…Me tendrías que decir: 'nunca estuve con él en una casa del Tigre'”, insistió entonces Karina y la bailarina remarcó: “Tenemos una relación de amistad como tengo con Nacho y sigue siendo cómo fue adentro de la casa”.

Tras el particular ida y vuelta, Maite Peñoñori decidió intervenir y se centró en lo que sucedió durante el reality. "Siendo honesta, adentro de la casa, ¿en algún momento te peso el tener pareja y te costó no tentarte con alguien?", le consultó.

“Yo entré muy enamorada a la casa y estaba en esa burbuja, con esa idea que no quería que se pinche. Son muy fuertes los sentimientos ahí adentro y confundirte te jugaba mucho en la cabeza. Yo siempre mantuve esa idea del amor que dejé afuera”, aseguró Juli y cerró: "Jamás se me pasó por la cabeza engañarlo".