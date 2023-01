La drástica decisión de la producción de Gran Hermano 2022 tras el violento ataque a la hermana de Thiago

Embed

Este jueves, Camila estuvo en LAM (América TV) y reveló que los productores de Gran Hermano 2022 se comunicación con ella tras el violento hecho que vivió.

"A mí me llamaron cuando se enteraron de esto y me preguntaron si quería que le digan a Thiago. Yo les dije que no", comentó la hermana del muchacho de La Matanza.

Camila remarcó que desea que su hermana pueda continuar con su participación en el reality y buscar su lugar en la final. "Queremos que siga", sentenció.

Gran Hermano 2022: apareció un video de Thiago y Nacho, ¿desnudos en el baño?

En las últimas horas es viralizó un video explosivo de Gran Hermano 2022, que tiene a Thiago Medina y Nacho Castañares protagonistas.

En el fragmento, la voz oficial del programa les llama la atención por alguno que estaban haciendo en el baño. "Eso está prohibido", dice Gran Hermano por los altos parlantes.

De inmediato, Thiago y Nacho salen del baño, cubriéndose con toallas. "Yo estaba en el baño", dice el joven de La Matanza. "Yo también", acota el muchacho de Almagro.

Al parecer, los amigos estaban hablando en voz baja o haciendo algo contra las reglas. Por esa razón, Gran Hermano les llamó la atención y los dejó en evidencia ante toda la casa.