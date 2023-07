La drástica decisión de Lucas Benvenuto tras enterarse que Jey Mammon irá a los Martín Fierro 2023

Tras conocerse que Jey estará en los Martín Fierro 2023, Lucas Benvenuto tomó una drástica decisión, que anunció en un reciente posteo que colgó en sus historias de Instagram.

El joven reveló que hará una trasmisión en esa red social, mientras desarrolle la ceremonia al aire en Telefe. "Este domingo, a las 19, voy a hacer un video en vivo, los espero a todos", adelantó.

En el mismo posteo, Lucas Benvenuto indició que realizará un seguimiento de lo que suceda en los Martín Fierro. "Vamos a hacer la entrega de premios junto a todos aquellos que me abrazaron", finalizó.

La firme reacción de Jey Mammon tras la postura de Susana Giménez sobre la denuncia de Lucas Benvenuto

En una nota con PrimiciasYa, Susana Giménez opinó sobre la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon. La conductora defendió al humorista y conductor de la fuerte acusación.

La figura de Telefe se refirió a la presencia del cómico en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023. "Me parece bárbaro que Jey vaya a los Martín Fierro. Terminemos con estas estupideces. Son cosas del pasado. Hay una cosas nuevas que es lo que la gente tendrá que respetar, ¿pero lo del pasado?", expresó.

En Socios del espectáculo (El Trece) pasaron una nota con Jey, en la cual hizo alusión a las declaraciones de Susana. "No hablé con Susana, le agradezco el cariño", explicó.

"Creo que en las prescripciones no importa si pasó o no pasó, a mí me importa que no haya pasado. Me parece importante que quede claro que no pasó y lo que pasó fue una relación", añadió.

Jey remarcó que le resulta importante limpiar su buen nombre: "Le agradezco de corazón porque ella habla desde la sinceridad de su corazón, yo creo que lo que ella dice es que me cree incapaz de haber hecho semejante aberración, porque es una aberración acusar a alguien de una violación de un nene de 14 años".

Al finalizar, Jey indicó que no quiere que este caso quede en el pasado sino que pretende que antes sea esclarecido. "'Esto es el pasado, esto ya pasó...'. Para mí eso no es un concepto sano a la hora del debate y no lo digo en función de Susana, lo digo porque me parece importante que quede claro cómo son las cosas", cerró.