Susana Giménez, tajante sobre la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro 2023: "Me parece..."

Este miércoles, en Intrusos, el cómico confirmó que irá a la ceremonia, como anticipó a PrimiciasYa. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", exclamó.