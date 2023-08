La drástica decisión que habría tomado Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

En el piso, Marcela Tauro acotó una información que comenzó a circular. "Tengo entendido que vendió la casa, estaría por entregarla en estos días, porque se mudaría a un country de zona norte", reveló la panelista.

Embed

"Las versiones acá en el barrio son encontradas. Algunos vecinos aseguran que han visto movimiento de mudanza, de embalaje, de camiones que se aproximaban a esta casa. Otros vecinos dicen que no han visto este tipo de movimientos. Pero claro, están quienes caminan a una hora y quienes caminan a otra", explicó el notero.

La periodista remarcó que Lotocki tendría todo organizado para su mudanza. "Yo tengo entendido que sí, vendió la casa, que se estaría por mudar en estos días. Estuve averiguando el country a donde va, ya compró la casa", cerró Marcela Tauro.

El último mensaje de Silvina Luna, antes de su muerte

Este jueves, en Intrusos, Flor de la V confirmó la muerte de Silvina Luna, a los 43 años, tras haber estado internada en el hospital Italiano, donde la atendieron por las complicaciones renales que sufría, como consecuencia de las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y, lamentablemente, tengo que decir que Silvina Luna ya no está en este mundo. Simplemente eso. Estas son las cosas que no puedo entender", expresó Flor.

La actriz y modelo estuvo 80 días internada en el Hospital Italiano. En su último posteo en Instagram, Silvina explicaba que le estaban realizando diálisis en esa institución.

"Hola amigo, estoy en la sala de diálisis desde el hospital Italiano. Desde el jueves estoy internada. Supongo que mañana me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la bacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios que tengo que tomar", decía la ex Gran Hermano en esa publicación.

"Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero. Por ahora viene todo perfecto. Ya empecé con otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y poder ir al trasplantes", eran sus palabras.

Finalmente, le enviaba saludos a todos sus fans: "Quería contarles a todos los que están ahí pendientes, que me mandan oraciones y palabra de cariño. Gracias a todos. Seguimos ahí, con fuerzas... ¡a no bajar los brazos!".