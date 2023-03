Ángel de Brito reveló toda la interna de la visita de Romina Uhrig a LAM: "Eligió ir un día en el que no estoy yo"

"La gente de Telefe hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, inclusive nos ofrecieron un horario para hacer un mano a mano conmigo, porque quizás no quería exponerse a todas las angelitas. Pero tampoco, no hay ninguna posibilidad", añadió sobre la respuesta que dio el canal de las pelotas en un primer momento.

En cuanto al motivo, señaló: "Desconozco, yo creo que las preguntas", en referencia a lo que tenían preparado sobre algunos de los escándalos que protagonizó durante su participación en el reality.

Pero horas después, Ángel de Brito anunció que Romina irá finalemente este jueves a su programa aunque aclaró que él no lo estará conduciendo porque se pidió dos días de descanso (jueves 23 y viernes 24). Y en diálogo con PrimiciasYa, el periodista contó toda la interna sobre la visita de la ex GH.

Ángel de Brito sobre la visita de Romina de Gran Hermano 2022 a LAM: "Se arrepintió y estará este jueves"

"Tenía que venir el martes o miércoles como lo han hecho todos. Telefe la mandaba primero el miércoles, después nos pidió pasarla a jueves o viernes. Dije que 'no', que venga el miércoles y ella no quería. Por primera vez, me sugieren de Telefe de grabar un mano a mano durante el día para pasarlo a la noche. Digo también que no, que todos fueron tratados igual, los que rendían y los que no. Y ayer antes de salir al aire nos dicen que Romina no iba a venir ningún día a LAM", comenzó diciendo De Brito.

"Después, anoche a la hora que tuiteo, me avisan que se arrepintió y viene hoy 'media hora'. Pero viene justo el día que yo no estoy y que leí las causas de ella. Yo me había pedido hace tiempo este jueves y viernes, y el programa lo conducirá Yanina". reveló Ángel.

Por último, el animador remarcó: "Y te aclaro que el personaje que más cuestionamos durante toda su estadía en la casa fue Alfa y no Romina. Ahora no viene el día que no estaré".