Llanto y sorpresas: las fotos de la emotiva despedida de Diego Ramos de Sex

Horas antes, desde las redes sociales el actor se había despedido con mucho sentimiento del espectáculo: "¡Gracias, gracias y más gracias! No tengo más palabras en este momento de agradecimiento puro. Seguramente vendrán otras cargadas de mucha emoción", indicó. A lo que Muscari comentó tras tantos años de trabajo junto al artista: "Sos puro Sex. Gracias por tanta pasión y tanto amor".

PrimiciasYa te aceca en exclusiva las mejores imágenes de lo que fue la última función de Diego Ramos en la obra Sex en un clima de total emoción.

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De qué trata Sex, el éxito teatral de Muscari

Sex nació en el año 2019 como una experiencia inmersiva única, con dirección de José María Muscari, producción de Paola Luttini y coreografías de Mati Napp.

Desde entonces rompió todos los moldes al ser vista por más de 800 mil espectadores, funciones agotadas, múltiples elencos, versiones en distintos formatos y una fuerza escénica que sigue mutando, creciendo y sorprendiendo.

Se trata de un espectáculo diferente, atípico, singular y único donde una troupe de artistas muy diversos se mezclan y potencian arte puro con música, baile y teatro donde lo visual y sensorial ilumina las incertidumbres del público sobre el sexo, un tema que inquieta a todos e incomoda a muchos.

El show cuenta con un súper elenco que va rotando a lo largo del tiempo, donde pasaron grandes figuras, y que sólo pueden disfrutar mayores de 16 años, convirtiéndolo en un éxito sin precedentes con giras a nivel nacional, internacional y varias temporadas de verano.