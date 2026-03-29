Llanto y sorpresas: las fotos de la emotiva despedida de Diego Ramos de Sex
El actor Diego Ramos realizó la última función de la obra Sex tras siete años en el elenco y se emocionó hasta las lágrimas sobre el escenario. Las imágenes.
29 mar 2026, 09:50
Llanto y sorpresas: las fotos de la emotiva despedida de Diego Ramos de Sex
Diego Ramos vivió un sábado por la noche muy especial al realizar la última función deSex, viví tu experiencia, después de 7 años en la audaz y exitosa obra de José María Muscari.
El actor se aleja del elenco de la obra que ya fue vista por más de 800 mil personas y fue sorprendido por sus compañeros en el escenario con un ramo de flores y una torta con una velita a modo simbólico por su salida.
Los integrantes del elenco se mostraron emocionados hasta las lágrimas por la ida de su compañero y se acercaron a saludarlo uno por uno, entre quienes se encontraban Adabel Guerrero y Valeria Archimó. El director José María Muscari subió al escenario y se abrazó fuerte con Diego Ramos, dedicándole unas sentidas palabras.
Diego Ramos agradeció a todos por los años juntos y recibió el último aplauso de la gente en medio de un final a pura emoción para todos los presentes en la sala del Gorriti Art Center.
Horas antes, desde las redes sociales el actor se había despedido con mucho sentimiento del espectáculo: "¡Gracias, gracias y más gracias! No tengo más palabras en este momento de agradecimiento puro. Seguramente vendrán otras cargadas de mucha emoción", indicó. A lo que Muscari comentó tras tantos años de trabajo junto al artista: "Sos puro Sex. Gracias por tanta pasión y tanto amor".
PrimiciasYa te aceca en exclusiva las mejores imágenes de lo que fue la última función de Diego Ramos en la obra Sex en un clima de total emoción.
RS Fotos
De qué trata Sex, el éxito teatral de Muscari
Sex nació en el año 2019 como una experiencia inmersiva única, con dirección de José María Muscari, producción de Paola Luttini y coreografías de Mati Napp.
Desde entonces rompió todos los moldes al ser vista por más de 800 mil espectadores, funciones agotadas, múltiples elencos, versiones en distintos formatos y una fuerza escénica que sigue mutando, creciendo y sorprendiendo.
Se trata de un espectáculo diferente, atípico, singular y único donde una troupe de artistas muy diversos se mezclan y potencian arte puro con música, baile y teatro donde lo visual y sensorial ilumina las incertidumbres del público sobre el sexo, un tema que inquieta a todos e incomoda a muchos.
El show cuenta con un súper elenco que va rotando a lo largo del tiempo, donde pasaron grandes figuras, y que sólo pueden disfrutar mayores de 16 años, convirtiéndolo en un éxito sin precedentes con giras a nivel nacional, internacional y varias temporadas de verano.