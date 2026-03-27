La esposa de Lautaro Martínez confesó el drama de ser botinera: "Hay cosas que..."

IG Agustina Gandolfo - ser botinera

Decidida a exponer aquello que no suele mostrarse, detalló cómo viene atravesando sus últimos días: “Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada”, enumeró, evidenciando un estado de agotamiento tanto físico como emocional.

Incluso, sorprendió al contar una escena cotidiana que rompe con la idea de exclusividad que suele asociarse a su estilo de vida: “Almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”, confesó, naturalizando una situación común para muchos, pero poco habitual en el imaginario que rodea a las figuras públicas.

Finalmente, la esposa del delantero campeón del mundo fue al punto central de su mensaje, con una advertencia clara para quienes siguen este tipo de contenidos: “No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve. Y lo real también está bien”. Con esas palabras, dejó en evidencia que, detrás del brillo, también existen días grises.

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Quién es Agustina Gandolfo, la pareja de Lautaro Martínez, y cuál es su historia de amor con el futbolista

Desde Mendoza hasta Milán, la historia de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez parece salida de una película romántica. La influencer y emprendedora mendocina, nacida el 6 de noviembre de 1994, y el delantero del Inter de Milán y la Selección argentina se conocieron allá por 2018, en el cumpleaños de un amigo en común en Buenos Aires. Por aquel entonces, Lautaro todavía jugaba en Racing y estaba a punto de dar el salto a Italia, pero eso no impidió que surgiera el amor.

A pesar de la distancia, su relación se mantuvo gracias a la constante comunicación, hasta que Agustina decidió mudarse a Milán para acompañarlo. Allí, además de estar al lado de su pareja, empezó a desarrollar su emprendimiento gastronómico, Coraje Milano, mientras continuó activa como influencer, compartiendo su vida familiar, consejos de fitness y hábitos saludables con casi un millón de seguidores,, cifra que hoy supera el millón y medio de follows.

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En tanto, la pareja consolidó su familia con la llegada de su primera hija, Nina, en febrero de 2021, y más tarde, de Theo, nacido pocos meses después de su casamiento civil en mayo de 2023. La boda tuvo lugar el 29 de mayo en el lujoso Villa d’Este, frente al Lago de Como, en Italia. Fue una ceremonia íntima pero elegante, con unos 120 invitados, incluidos varios compañeros de la Selección Argentina campeona del mundo, como Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli.

En la ceremonia, Nina tuvo un papel especial al llevar los anillos de sus padres. La fiesta se celebró en el salón Regina, donde Agustina lució un vestido de cola de sirena con escote corazón y un tajo importante, mientras Lautaro apostó por un traje azul marino con una flor blanca en la solapa. La gastronomía fue 100% italiana, con platos como tortelli de guancetta di vitello y cordero cocido en dos estilos, y un cierre dulce con tarta tatin y helado.