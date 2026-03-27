Wanda Nara presumió sus carteras de alta gama y Moria Casán la aniquiló: "Mucho Senegal..."

Frente a esto, Moria Casán no se quedó callada y aportó su clásica cuota de ironía, sembrando dudas sobre la autenticidad de los accesorios. “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo un mantero de Senegal. Mucho Taiwán hay”, lanzó picante, dejando entrever que no todos los bolsos serían originales.

Pero no fue lo único que llamó su atención. La conductora también reparó en una de las fotos compartidas por Wanda: “A mí lo que me llamó la atención es una foto que tenía las piernas tan abiertas que pensaba que estaba en el ginecólogo. ¿Qué tiene que ver la foto de la pierna abierta tipo ginecólogo con una cartera?”, cuestionó sin filtro.

IG Wanda Nara con el mismo bolso rosa LV de la China Suárez

En la misma línea, agregó: “Estaba muy cómoda en el tren con las piernas abiertas, era el Tren Bala. Ella está en Japón”, sumando más leña al fuego sobre las imágenes difundidas.

Por su parte, Nazarena destacó otro guiño que, según su mirada, también podría estar dirigido a la actriz. “¿Se acuerdan que la China es muy fanática de Hello Kitty? Se fue a la fábrica de Hello Kitty. Se subió al tren ‘tuneado’ con Hello Kitty”, remarcó, insinuando otra indirecta.

Wanda Nara en Japón con bolso rosa

Finalmente, Moria cerró con su habitual ironía sobre la exposición constante de Wanda durante sus viajes: “Nos da cosas para que nosotros comentemos. Gracias Wanda, seguí mandando”. Y concluyó con una crítica punzante: “Es un laburazo. Muchas veces uno sale a la calle cuando está de turista y yo ni siquiera uso el teléfono un minuto”.

China Suárez y Wanda Nara con el mismo bolso rosa - captura La mañana con Moria

Cuál fue la peor maldad que Wanda Nara le hizo a su persona más cercana

La polémica volvió a encenderse en el mundo del espectáculo después de que Yanina Latorre pusiera en la mira a Wanda Nara por el tipo de relación laboral y personal que mantuvo durante años con su histórico estilista, Kennys Palacios.

Sin filtro y fiel a su estilo, la conductora lanzó una frase que rápidamente generó ruido en el ambiente. Según su mirada, hubo una actitud de la empresaria que la deja en evidencia: “Nunca le pagó un sueldo”, disparó sin rodeos, abriendo el debate.

Durante mucho tiempo, la relación entre Wanda y Kennys fue prácticamente inseparable. Él no solo formaba parte de su círculo íntimo, sino que además estaba pendiente de cada detalle vinculado a su imagen: desde el pelo y el maquillaje hasta la elección del vestuario. Incluso, en más de una ocasión, resolvía situaciones antes de que ella misma llegara a detectarlas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese lazo se rompió.

En la actualidad, Kennys Palacios busca consolidarse por su cuenta dentro de los medios. En ese camino, decidió tomar distancia de Wanda Nara, algo que en el ambiente fue comentado con ironía bajo la frase de que “se operó de ella”. En ese contexto, también formó parte de Gran Hermano Generación Dorada, aunque su paso fue breve ya que terminó siendo eliminado.

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Uno de los puntos que más llamó la atención fue la actitud de Wanda frente a esa participación. Según remarcó Yanina Latorre, la empresaria no mostró apoyo público: “No hizo ni media campaña por él”, sostuvo. Y fue más allá al analizar el desempeño del estilista en el reality: “No cortó ni pinchó”.

Pero el comentario más contundente llegó después, cuando la panelista apuntó directamente contra la forma de manejarse de la mediática: “Wanda no es buena ni generosa ni le hace un favor a nadie”. En esa misma línea, profundizó con una acusación aún más fuerte: “Estuvo años con ella en Italia y nunca le pagó un sueldo. Lo mantenía, sí, pero no es lo mismo”.

Kennys Palacios y Wanda Nara

Para graficar su postura, Yanina sumó un ejemplo concreto que, según ella, refleja la diferencia: “La gente necesita tener su plata. Ir al súper, comprarse lo que quiera sin depender de otro”. Además, reveló lo que habría sido una confesión del propio estilista en su momento: “Tengo que laburar, yo ahí no cobro”.

Sobre el cierre, dejó una conclusión cargada de crítica hacia la empresaria: “Él la bancó en todas, se peleó con medio mundo por ella. Para mí, lo tendría que haber ayudado un poco más”.