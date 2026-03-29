Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro tras su furia al aire: "Se me soltó la cadena"

"No era dirigido a ellos, nunca lo haría (a Tauro y los colegas). Faltó eso y yo después me vi y dije: claro, cómo no se van a ofender o tomar a mal. Les pido mil disculpas a los chicos que están en cámara por haberse sentido tocados, no era a ustedes", continuó Susana Roccasalvo.

Y cerró reconociendo su equivocación y adelantó que se contactará con Marcela Tauro: "Hablando por teléfono con Polino me decía: 'Hace treinta y pico de años que vos te conoces con la Tauro y nunca te peleaste'. Nunca me pelée ni me voy a pelear pero primero quería hacer este descargo público y después voy a hablar con ella. Se sintieron todos afectados y por supuesto, no es para menos”.

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La fuerte respuesta de Marcela Tauro a Susana Roccasalvo tras su dura crítica a Infama

Marcela Tauro le contestó a Susana Roccasalvo desde Intrusos (América Tv) después que la conductora de El Nueve se mostró furiosa al aire con Infama al tocar el tema de las internas entre los participantes del reality MasterChef Celebrity.

"Me sorprendió muchísimo y me duele que hable así del programa. Me parece que está subida a un pony. Voy a defender a Infama, a la producción Jotax y sobre todo el panel que tengo que es de lujo, donde venimos a trabajar, divertirnos e informamos. Nadie la nombró, quizá le molestó eso. Lo que se dijo de MasterChef fue todo lo que se sabe, no es que estamos inventando. Basura me parece mucho. En televisión empezamos juntas Susana, creía llevarme bien con vos. Esto es un show como dijo Moria. ¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos? No puedo creer que nos haya dedicado esa editorial que hizo y decirnos basura", aseguró la periodista.

Y continuó indignada por los dichos de su colega: "Laburamos mucho más de lo que laburas vos. ¿Quérés que te diga? Me levanto 6.30, trabajo en dos programas de radio, vengo a Intrusos y después tengo los domingos, que me dieron un programa después de 40 años. No soy una improvisada. No sé porque esta cosa con el programa y mis compañeros. Yo sentí como una amenaza también. Si tenés que decir algo decilo pero no me vengas a amenazar a mí. Me desilusionó y para mí tiene que pedir disculpas, yo no me meto con su programa".

"Me parece muy ofensiva. Yo quiero entender porque le fue mal en un número pero esto es así. Estoy re molesta, me dolió y me parece que ni Jotax, ni mis compañeros se merecen el destrato de esta señora. Ya no la respeto más sinceramente. Ella empezó haciendo chimentos como empecé yo y no reniego, esa es la diferencia, no miento. Yo soy la misma. La señora ahora no hace chimentos, hace espectáculos y se percibe amiga de los famosos. Sinceramente espero las disculpas de la señora", concluyó muy enojada Marcela Tauro con el discurso de Susana Roccasalvo.