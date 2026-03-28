Revelaron el explosivo nombre que podría ingresar a Gran Hermano tras la salida de Mavinga
Luego de que Santiago del Moro anunciara el ingreso de un nuevo participante a la casa de Gran Hermano, el nombre del posible candidato comenzó a circular con fuerza y podría ser un escándalo.
28 mar 2026, 19:20
Revelaron el explosivo nombre que podría ingresar a Gran Hermano tras la salida de Mavinga
Luego de que Santiago del Moro anunciara el ingreso de un nuevo participante a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el nombre comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y desató una ola de especulaciones entre los fanáticos del reality.
“Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. La puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”, expresó el conductor en sus redes, dejando un mensaje enigmático que no hizo más que aumentar la expectativa.
En ese contexto, comenzaron a surgir posibles candidatos para reempazar a Mavinga, pero fue el periodista Nacho Rodríguez quien instaló con más fuerza un nombre propio: el de Constanza Capelli, la última ganadora de Gran Hermano en Chile. La versión no tardó en viralizarse, ya que su perfil encajaría a la perfección con la idea de un ingreso disruptivo.
“Del Moro SE HACE EL MISTERIOSO y parece que la que ENTRA EL LUNES a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de #GranHermano versión Chile…. De nada ”, escribió.
La versión no tardó en impactar entre los fanáticos del programa, especialmente por la posibilidad de un reencuentro dentro de la casa: Capelli podría cruzarse nuevamente con Pincoya, también finalista de la edición chilena, lo que sumaría un condimento extra a la convivencia. La idea entusiasmó a muchos usuarios, que rápidamente comenzaron a imaginar ese cara a cara.
De todos modos, no faltaron las dudas. Algunos seguidores advirtieron que su ingreso podría no ser viable, ya que el reglamento del reality impediría la participación de alguien que ya se consagró ganador en otra edición, lo que pone en suspenso la versión y deja abierto el interrogante sobre quién será finalmente el elegido.
Qué dijo Brian Sarmiento de Andrea del Boca en Gran Hermano
Desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la presencia de Andrea del Boca no pasó desapercibida. Su desembarco en el reality llamó la atención desde el primer momento, ya que se trata de una figura con una extensa trayectoria, poco habitual para este tipo de formatos si no hay detrás una razón de peso.
En ese marco, rápidamente surgieron interpretaciones sobre los motivos de su participación. Muchos vincularon su decisión con la causa Mamá Corazón, en la que fue absuelta en 2025, y que investigaba una presunta defraudación al Estado por la financiación, con fondos públicos, de una ficción que finalmente no salió al aire en 2015. A partir de ahí, comenzaron a instalarse versiones que señalaban que su paso por la casa podría estar relacionado con una intención de recomponer su imagen pública.
Dentro del reality, esa lectura también circula entre algunos participantes. Varios de sus compañeros creen que hay una estrategia detrás de su presencia, y uno de los que más claramente lo expresó fue Brian Sarmiento, durante una conversación con Nazareno: "Andrea entró, le dieron el protagonismo de hacer una obra que ya hizo, a limpiar su nombre por la política, por esto que le hicieron un juicio".
Desde el inicio, el exfutbolista se mostró distante de la actriz y se ubicó en una vereda opuesta, tanto en lo personal como en su mirada sobre el juego. Sus intervenciones no parecen responder únicamente a una lógica estratégica, sino también a una postura crítica sobre el rol que Andrea eligió asumir dentro de la casa, lo que suma tensión a la convivencia y deja planteado uno de los focos de conflicto más marcados del reality.