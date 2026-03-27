Fuerte revelación sobre Morena Rial: su abogado explicó qué puede pasar con la condena y su cambio de vida

Consultado por Paula Varela acerca de la actitud de su defendida, Leiro respondió: “Morena está muy consciente y te recuerdo que desde que asumimos la defensa con el doctor Marcelo D'Angelo no se volvió a dar ningún tipo de incidente que ponga en riesgo los beneficios que con mucho trabajo fuimos logrando. Morena por voluntad propia continuó el tratamiento psicológico, Morena por voluntad propia está estudiando, Morena se levanta todos los días seis y media para asistir a su hijo Amadeo. Está estudiando Derecho en la Universidad del siglo XXI hace nueve días”.

El abogado también destacó que la joven obtuvo autorización judicial para participar en grupos de WhatsApp vinculados a la universidad, lo que le permite interactuar con sus compañeros. “Morena, desde que estuvo en la Unidad 51, estaba muy compenetrada en estudiar todos los escritos que íbamos presentando. Como tiene muy buena redacción, ayudaba a sus compañeras a redactarlo, y se fue metiendo de a poquito en lo que es el derecho y le interesó, se lo contó a su papá y él más que contento”, agregó.

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Cómo reaccionó Yanina Latorre ante la demanda que presentó Morena Rial

Morena Rial volvió a estar en el centro de la escena mediática, especialmente por el conflicto judicial que mantiene con Yanina Latorre.

Desde su programa en El Observador, la conductora respondió a la hija de Jorge Rial, quien le inició una demanda millonaria por un video que circuló el año pasado en redes sociales. En esas imágenes, Latorre mencionaba a Morena en un contexto que la joven consideró ofensivo.

“More Rial de mi alma, de mi vida, hermosa, corazón, andá a laburar”, lanzó Latorre al aire, antes de explicar el origen de aquella polémica. “¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con los monos de las cataratas? Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos o intentaba. Y yo le puse La banda de More. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se había descubierto La banda de More choriza. Los monitos encima son divinos, hermosos”.

La conductora no esquivó la polémica y reafirmó su postura: “Hay gente que le dijo barbaridades a Morena. Yo le dije ‘chorra’ siempre y me hago cargo. Lo historia la filmo yo, lo subo yo, lo reposteo yo. Pasa una mamá con el bebé en brazos y digo ‘Ahí va More con el pibe’, pero porque era como La banda de more, y la madre con el hijo”.

En relación al reclamo judicial, Latorre agregó: “Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”.

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: “Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”.

De esta manera, Yanina Latorre dejó en claro que no piensa retractarse y que considera infundado el pedido de resarcimiento económico, que rondaría los 200 millones de pesos.