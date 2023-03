La duda y el miedo de Romina Uhrig tras el reencuentro con sus hijas en Gran Hermano 2022: "No sé si habrán visto esto"

ROMINA REENCUENTRO HIJAS.jpg

Fue allí cuando Romina respondió dubitativa: “Es que no sé si habrán visto eso... lo mío con las nenas, porque las nenas son chiquitas”. Al mismo tiempo reveló cuánto la sorprendió la aparición de Santiago del Moro en el sum mientras estaba con sus hijas.

“Porque yo encima pensé que no... le digo, Mía, tranquila hija, le pregunté todo lo de la menstr... porque digo, tranquila que esto no sale nada. Y ahora yo voy a ir a hablar por las dudas, porque yo no creí que iba a salir nada. Me metieron ahí con las nenas y justamente pensé que no entran a la casa porque no se pueden ver”, sostuvo preocupada y algo molesta.

En tanto, Nacho teorizó intentando aplacar su visible angustia y la consoló diciéndole: “Seguramente entraba y salía, no era que se pasaba solamente todo eso, por una cuestión de que también no se puede pasar todo, pero capaz entraban y salían en momentos. ¿A veces sabés lo que se hacía? Bah, no sé, yo eso lo estudié, no sé si se hace o no se hace, pero lo que estudié yo era que a veces se daban unos minutos...”.

Se confirmó cuándo será la final de Gran Hermano 2022: los detalles

Sin dudas Gran Hermano 2022 es el programa más exitoso de la televisión de los últimos tiempos, así lo confirman sus números de rating y el nivel de repercusión en las redes sociales. Por eso no es de extrañar que Telefe estire el programa que originalmente debía finalizar principios de marzo.

Y según se confirmó en las últimas horas, la final de Gran Hermano, que será con tres participantes, se emitirá lunes 27 de marzo. El lugar donde se transmitirá la gran final también fue un tema debatido en el canal, donde hasta se consideraron los cines como una opción.

Según detalló La Pavada del Diario Crónica, estiran Gran Hermano a tope, aún cuando quedan cuatro jugadores dentro de la casa, Nacho, finalista consagrado, y Marcos que está seguro. Por razones presupuestarias y de logística, se dejó de lado el Gran Rex, y se hará en el canal con un despliegue único.

La noche del domingo 26 estaría previsto que vuelva a entrar Santiago del Moro por ahora. Y el lunes 27, para recibir al ganador, harán todo un despliegue impresionante en el estudio, agrandarán las tribunas, y habrá gente en la calle durante el recorrido de los finalistas.