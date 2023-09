La dura acusación de Charlotte Caniggia contra Julieta Poggio

En tanto, quienes estaban presentes durante la transmisión donde Charlotte disparó sin filtro con Poggio, pusieron en duda los audios a los que se refería la morocha.

Lo cierto es que durante las primeras horas tras las polémicas declaraciones de Caniggia, ni Anabel ni Julieta habían hablado al respecto. Pero recientemente fue la modelo de San Francisco Solano que la rompe actualmente en el programa de Marcelo Tinelli, se refirió al tema y fue contundente.

Anabel Sanchez descargo 1.jpg

Desde sus Instagram Stories, Anabel hizo su descargo. “No podemos caerles bien a todos, por más que lo intentemos. Somos distintos y esa es nuestra magia. Somos humanos y cometemos errores. Lo importante está en que reconozcas aquello y te des el pase a recibir la enseñanza para comenzar a cambiar”, expresó en un principio.

“Es importante que cuidemos de nuestra salud, mental, física y espiritual. Seamos conscientes de cómo un solo comentario puede afectar al otro. Yo también me equivoqué en el pasado, pido perdón y también me perdono. Aprendí que es difícil también sacar ese chip que la sociedad nos impuso sobre la competencia entre mujeres. De tirarnos odio o ensuciar carreras”, agregó Anabel.

Al tiempo que luego compartió una postal junto a Julieta Poggio en un evento para despejaron cualquier duda. “Con Juli está todo más que bien. La admiro un montón y es feo que la juzguen por cosas del pasado y fakes. Juli es una mujer que desde niña trabajó por lo suyo. Fue hermoso conocerla y compartir admiración una por la otra. Así que plis, no más odio, no más competencia”, cerró pidiendo paz, amor y más empatía.

Anabel Sánchez descargo 2.jpg

El tenso cruce entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara en el Bailando 2023: "No me cae mal pero..."

El viernes pasado Charlotte Caniggia se presentó en la segunda ronda del Bailando 2023 (América) y protagonizó un tenso momento con Zaira Nara, quien reemplazó como jurado a Pampita que estaba de viaje.

Sucede que la participante se mostró disconforme con la presencia de la modelo como jurado y no tuvo reparo en decírselo de frente. “No me cae mal pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sabe de baile, ponele, Flavio Mendoza, Carmen Barbieri y esa onda, pero es lo que yo opino…”, deslizó.

“Pero no estamos en el Teatro Colón Charlotte, estamos puntuando a gente que no sabe bailar y que viene a exponerse, que yo valoro un montón que vengas a exponerte en algo que no sabes hacer y de a poco aprendés, pero me parece que es un show", contestó Zaira y ella retrucó: “Pero es como que me sientes a mi ahí a opinar, es lo mismo. La amo, es copada pero es lo que siento, no me cae mal”.

Zaira Nara y Charlotte

En ese sentido, la jurado intentó cambiar el rumbo de la discusión e insinuó: “Bueno en todo caso te cae mal decisión de la producción. Ahora, a mi si me llega el llamado que voy a hacer, arréglatelas con Hope o con quien me eligió. Problema de ustedes".

“Igual tomó tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que es un show, y años en este ambiente tengo, entonces me parece que una visión desde una persona que opina como el público, no está mal", sumó.

Finalmente, la hermana de Alex aseguró que no era la única con esa forma de pensar, y de forma picante Zaira concluyó: “Bueno pero lamentablemente tienen que estar ahí bailando y yo acá poniendo puntaje…”.