La dura acusación del ex de Fátima Florez por su romance con Javier Milei

“Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”, agregó Varela.

La panelista de Socios del espectáculo indicó que el hijo de Norberto es quien lo acompaña en este momento tan duro. “Su hijo está muy presente, Federico está muy presente”, remarcó.

Varela señaló que el productor desmintió a Fátima. La imitadora había dicho que ella fue quien le informó de su vínculo con Javier Milei. “Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado”, fueron las declaraciones de la actriz en diálogo con Ángel de Brito.

El productor, por su parte, asegura que eso no fue así. "Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría”, concluyó la panelista.

El romántico gesto en público de Javier Milei a Fátima Florez

Esta semana se conoció el romance de Javier Milei con Fátima Florez. Los protagonistas de esta historia de amor le confirmaron a Marina Calabró la noticia. "Estamos saliendo hace 45 días", fue la frase con la que el economista le anunció el romance a la periodista.

Este jueves, el candidato a presidente por La libertad avanza tuvo un gesto romántico con la imitadora. Durante su presentación en el Consejo de las Américas, rodeado de empresarios y ejecutivos de los Estados Unidos, hizo referencia al apodo en clave que usa para nombrarla.

“El verdadero cambio de verdad, uno de 180 grados, que dicho en 3 generaciones da 540 y todos saben qué significa”, expresó Javier Milei y soltó una pícara sonrisa. Pero eso no terminó ahí, enseguida sumó: “Le mando saludos”.

Esta no es la primera vez que el economista refiere a Fátima de esa manera. En su discurso luego de haberse consagrado como el candidato más votado de las PASO 2023, el líder de La libertad avanza le dedicó la victoria a la "540", aunque entonces nadie sabía que se trataba de la actriz.