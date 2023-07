La dura advertencia de Jey Mammon a los amigos del medio que le soltaron la mano

Embed

Jey confirmó que irá a la ceremonia, que trasmitirá Telefe, y reveló que hará cuando se cruce con aquellas figuras del medio que descreen de su versión de los hechos.

"El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", exclamó, tajante, aunque evitó dar nombres.

Por último, Jey señaló que ya no le quiere dar importancia a la postura que tomen quienes antes eran sus amigos y hoy no lo son. "Si hablan por atrás, que hablen por atrás. Si me quieren creer, que me crean, y si no me quieren creer, que no me crean", sentenció.

El momento más dramático de Jey Mammon en Intrusos: angustia, llanto e indignación

Este miércoles, Jey Mammon estuvo en el piso de Intrusos (América TV). En el programa de Flor de la V, el conductor y humorista habló de la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra y protagonizó un momento de mucha emoción.

El cómico recordó cuando fue que se enteró de la acusación del joven por primera vez. "Vino Fernando (Burlando) y le digo: 'vos sabes que esto no es así'. Me empiezo a desesperar, con mi papá en terapia intensiva", rememoró.

"En la denuncia, Lucas dice: 'yo sé que esto prescribió'. Burlando me explica: 'Lucas pide la prescripción, el fiscal va a cerrar el caso'. Lucas sabía eso", agregó.

Jey remarcó que todo se resolvió de forma rápida y no le dio demasiada relevancia al tema porque su papá estaba al borde de la muerte. "Con mi viejo muriéndose dije: 'esto lo tengo que defender'. Burlando me respondió: 'ocupate de mi papá, que yo me encargo de esto'", precisó.

En ese sentido, el cómico afirmó que, si elegía insistir con su defensa, en los medios nadie le iba a creer: "Es muy probable que, aunque yo me hubiese defendido, pasaba todo esto".

Al finalizar, Jey remarcó que irá a los premiso Martín Fierro 2023, como anticipó a PrimiciasYa.