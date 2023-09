La dura e inesperada crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín por Argentina, 1985

"Son capaces de cualquier cosa los peronistas. El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa", indicó sobre la premiada Argentina 1985.

Sobre si se comunicó con algún responsable del film que compitió en los premios Oscar, Brandoni señaló: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".

Sobre Darín, su colega consideró que no cree que sea peronista, y manifestó: "No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo 'Soy un pelotudo!'…".

Sobre Argentina, 1985

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Rodada en las localizaciones históricas en las que tuvo lugar la historia real, el premiado Santiago Mitre (Paulina, La Cordillera) dirigió la película, que también coescribió con su viejo colaborador Mariano Llinás (La Flor, Historias Extraordinarias).

La cinta cuenta con un reparto de lujo encabezado por Darín (El Secreto de sus Ojos, Relatos Salvajes) como Julio Strassera y Peter Lanzani (El Clan, El Ángel) como Luis Moreno Ocampo. Argentina, 1985 se encuentra disponible en Amazon Prime Video.