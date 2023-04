La dura frase de Jey Mammon: "Me están instigando a que me tire por el balcón"

Claro que Jey volvió a relatar su versión de cómo sucedieron los hechos en su vínculo con Benvenuto, repasando la famosa fiesta donde se conocieron y repitiendo una y otra que vez que tenía 16 o 17 años, y no 14.

Al tiempo que pidió: "Yo tengo que aclarar algo muy importante... Lucas fue con unos amigos, y uno de los que estaban con el, que fue el que me lo presentó, me escribió estos días y me puso' No puedo creer lo que te está haciendo, quiero contarte que Lucas me escribió antes de hacerte la denuncia y me puso: Vos te acordás cuando yo tenía 14 años y conocí a Jey y me drogó' El le respondió que era todo mentira lo que estaba diciendo y Lucas lo bloqueó inmediatamente después de eso".

Fue allí cuando, visiblemente desencajado responsabilizó a los medios de su actual estado. "No estoy atacando a los medios con lo que estoy diciendo, pero pederasta, pedófilo, monstruo, ir a buscar si yo hacía fiestas con niños cuando era catequista, ver mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza, el daño es irreparable" aseguró exaltado.

E inmediatamente disparó, entre enojado y angustiado: "Lo que yo considero un vínculo es entre dos personas hace 14 años de un chico de 16, 17 años, pero a mi me parece tremendo que se esté corriendo el eje, porque a mi me están instigando casi a que me tire por el balcón. El otro día una periodista lo dijo".

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra con Baby Etchecopar: "El abuso es mentira"

Este lunes, Jey Mammon volvió a enfrentarse a las cámaras tras la denuncia de abuso sexual en su contra por parte de Lucas Benvenuto, y en una entrevista íntima con Baby Etchecopar respondió a todo en Basta Baby (A24).

Al hueso, fue consultado sobre si imaginó esta pesadilla. "No, en absoluto, por una sencilla razón, porque no lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en mi vida. Hay una causa que existió donde Lucas Benvenuto se presentó y dijo que a sus 14 años estuvo conmigo. En la causa dice "no recuerdo si me puso algo en el trago" lo cual es una verdadera atrocidad. Dice que se fue a dormir vestido y se despertó sin ropa. Y luego habla de encuentros a sus 14 años en una fiesta", comenzó.

"Yo tengo que contar no mi verdad, la verdad, yo tengo pruebas. El cuando presenta la denuncia no presenta pruebas, pero yo tengo maneras de presentar pruebas", añadió.

"En el año 2009, y te digo la fecha exacta porque tuve que hacer una reconstrucción. Yo no lo conocí a los 14 y nada de lo que dice sucedió a sus 14 años. Yo puedo demostrar que a sus 16 años lo conocí en una fiesta donde yo hacía streaming, hacía radio por internet para el colectivo LGTB", detalló Jey y aseguró, firme.

"Yo vivía en el barrio del Once, y en mi programa hacía el personaje de Estelita. A esa fiesta fue Lucas, y ahí lo conocí y el registro que tengo es haber intercambiado una palabra como con cualquiera que estaba ahí. A esa fiesta Lucas fue con dos o tres amigos, uno de ellos me escribió estos días y me dijo que no podía creer lo que me estaba haciendo", sumó.