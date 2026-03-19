¿Bomba de humo?: así fue la polémica salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano

Pero el momento más emotivo llegó puertas adentro de la habitación, cuando, ya lejos de las cámaras del living, la actriz no pudo contener las lágrimas y se quebró frente a sus compañeras más cercanas. El abrazo de Pincoya fue clave en ese instante de angustia, antes de que Del Boca comenzara a preparar su valija para abandonar la casa.

Finalmente, entre despedidas cargadas de emoción, Andrea salió del reality siguiendo el protocolo sanitario: con los ojos cubiertos, fue trasladada en ambulancia para realizarse estudios médicos fuera del aislamiento del programa.

Sin embargo, más allá de la versión oficial, en redes sociales comenzó a crecer otra teoría. Semanas atrás había trascendido que el contrato de Andrea del Boca dentro de la casa era por un período limitado de un mes. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿su salida fue realmente por motivos de salud o se trató de una estrategia para justificar el final de su participación en el reality?

Por ahora, no hay confirmaciones. Lo único cierto es que su partida dejó dudas, especulaciones y una incógnita abierta que, seguramente, seguirá dando que hablar.

Embed

Qué dijo el abogado de Andrea del Boca sobre su salud y la chance de volver a Gran Hermano Generación Dorada

En medio de la incertidumbre por el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), su abogado, Juan Pablo Fioribello, salió a aclarar el panorama y llevar tranquilidad tras el episodio de salud que obligó a la actriz a abandonar momentáneamente la casa.

Según contó en SQP (América TV), Del Boca evoluciona favorablemente, se encuentra estable y de buen ánimo, aunque continúa bajo controles médicos. El letrado remarcó que, si bien la situación generó preocupación, fue atendida rápidamente y ahora la prioridad es su recuperación antes de pensar en un eventual regreso al reality.

Fioribello explicó que no pudo tener contacto directo con la actriz debido a las reglas de aislamiento del programa, pero brindó detalles del cuadro que atravesó: “Le dio un pico de presión; ella tiene algunos problemas de salud de base. Se respetó el protocolo que Telefe y Gran Hermano tienen y fue trasladada a un centro asistencial para realizarle los estudios correspondientes”.

Además, señaló que el contexto del encierro pudo haber sido un factor determinante. “Es hipertensa, tiene algunos antecedentes y se le hicieron estudios cardiológicos para evaluar su corazón, además de algunos controles por cuestiones intestinales. El estrés, el tiempo lejos de su casa y el nerviosismo influyen”, explicó.

Sobre la posibilidad de volver al juego, el abogado fue claro: la decisión no depende de la producción ni del entorno legal, sino exclusivamente de la evaluación médica. Aun así, dejó en evidencia el deseo de la actriz de continuar en competencia: “La intención de ella es seguir. Vamos a ver en las próximas horas si puede regresar. Se dicen muchas cosas, pero cuando quieran saber, consulten a las fuentes. Ella quiere seguir jugando y le está yendo bien”.