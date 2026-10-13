La dura predicción de Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

Qué dijo Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega

La Torre desarrolló su lectura sobre el significado de esa cifra en el tarot y la vinculó con aspectos que, según su interpretación, podrían influir en la personalidad.

“El 18 en las cartas del tarot representa el eclipse, representa la oscuridad. Tiene que ver con lo materno. No es lo mismo si sos de Libra u otro signo”, sostuvo.

Luego, puso el foco en el signo del cantante y lanzó la frase más contundente de su intervención: “Libra tiene esa cosa de que hay una parte que muestra y otra parte que no muestra. Son personas que siempre tienen algo que ocultar”.

Las declaraciones surgieron a partir de su lectura astrológica, sin aportar información sobre las razones de la ruptura. Prandi, por su parte, prefirió preservar los detalles de la separación.