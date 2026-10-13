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La dura predicción de Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La astróloga analizó la fecha de nacimiento del cantante en La Mañana con Moria y sorprendió con sus declaraciones, en medio de la repercusión por el anuncio de la modelo.

13 oct 2026, 11:06
La dura predicción de Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La dura predicción de Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La dura predicción de Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La dura predicción de Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo. A apenas 27 días de haberse casado, la modelo y actriz anunció el final de la relación que mantenían desde hacía seis años y dejó en claro que no quería alimentar especulaciones sobre los motivos.

En medio de la repercusión, Jimena La Torre habló sobre el cantante en La Mañana con Moria (El Trece) y realizó una interpretación astrológica basada en su fecha de nacimiento. Sus comentarios sobre el número 18 y el signo de Libra llamaron la atención.

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“Emanuel cumple años el 18 de octubre, la gente del 18 es muy complicada”, afirmó la astróloga durante su participación en el ciclo.

Qué dijo Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega

La Torre desarrolló su lectura sobre el significado de esa cifra en el tarot y la vinculó con aspectos que, según su interpretación, podrían influir en la personalidad.

“El 18 en las cartas del tarot representa el eclipse, representa la oscuridad. Tiene que ver con lo materno. No es lo mismo si sos de Libra u otro signo”, sostuvo.

Luego, puso el foco en el signo del cantante y lanzó la frase más contundente de su intervención: “Libra tiene esa cosa de que hay una parte que muestra y otra parte que no muestra. Son personas que siempre tienen algo que ocultar”.

Las declaraciones surgieron a partir de su lectura astrológica, sin aportar información sobre las razones de la ruptura. Prandi, por su parte, prefirió preservar los detalles de la separación.

     

 

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