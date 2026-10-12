Apareció un estremecedor video de Romina Yan hablando de su marido tras el crudo relato de Valentín

En el fragmento, Guido Kaczka le plantea a Romina Yan que le llama la atención la manera en la que vive su historia de amor y la intensidad de los sentimientos que expresa por su pareja. La actriz, por su parte, reconoce la fuerza de ese vínculo y comenta: “Impresiona el amor que me tiene”.

Sin embargo, el conductor rápidamente pone el foco en la manera en la que ella también se involucra en la relación. “Pero vos también das la vida por él”, le señala, antes de avanzar con una observación que da lugar a un intercambio entre ambos.

A medida que avanza la charla, Guido Kaczka le hace notar a la actriz que su manera de vivir el amor puede resultar excesiva. “Sos bastante también hincha pelotas”, le dice, lo que lleva a Romina Yan a pedirle que explique a qué se refiere con esa apreciación. “¿En qué sentido me lo decís?”, pregunta ella.

La respuesta del conductor es directa y se convierte en uno de los momentos más llamativos de la entrevista: “Tenés una obsesión. Porque hay parejas y parejas”. Lejos de coincidir con esa mirada, la actriz defiende la relación que mantenía con su marido y le pide que no la describa de esa manera. “Pero no es enferma nuestra relación, no digas así”, responde.

En otro tramo del intercambio, Kaczka vuelve sobre el tema y menciona que, según lo que ella había contado, el vínculo también había sido abordado en terapia. “En terapia te habrían dicho, yo no lo dije”, dispara el conductor, quien insiste con su planteo sobre la intensidad de la relación.

Frente a esa observación, Romina Yan reafirma sus sentimientos y responde sin vueltas: “Y bueno, estoy muy enamorada”. El fragmento volvió a cobrar notoriedad en las últimas horas, en un contexto marcado por las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su infancia y por la repercusión que generaron sus dichos acerca de la relación con su padre.

La reflexión de Romina Yan sobre la muerte

Pero ese no fue el único momento de la entrevista que rescataron en el programa. Durante la charla con Guido Kaczka, la actriz también habló sobre la muerte y expresó cuáles eran los pensamientos que le despertaba imaginar ese momento.

Cuando el conductor le preguntó directamente “¿Qué pensás de la muerte?”, Romina Yan respondió con una reflexión personal en la que distinguió entre el temor a morir y la sensación de no haber llegado a vivir todo lo que deseaba.

“Le tengo miedo a la muerte. En realidad, lo que no sé si miedo, lo que me da así como una cosa con respecto a la muerte es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir”, expresó.

En ese mismo testimonio, la actriz relacionó esos sentimientos con la maternidad y con la llegada de un hijo, una experiencia que esperaba con ilusión. “Ahora voy a tener un hijo y me parece que ya después de eso, me puedo morir tranquila”, concluyó.

Así, en medio de la repercusión por el testimonio de Valentín Yankelevich, volvieron a circular imágenes de una entrevista de Romina Yan en la que abordó dos cuestiones íntimas: la intensidad del amor que sentía por su marido y los pensamientos que le generaba la muerte.