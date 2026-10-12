A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SU PALABRA

Apareció un estremecedor video de Romina Yan hablando de su marido tras el crudo relato de Valentín

Luego de la desgarradora confesión de Valentín Yankelevich sobre la violencia ejercida por su padre tras la muerte de Romina Yan, salió a la luz una entrevista de la actriz con Guido Kaczka hablando de su relación con Darío Giordano.

12 oct 2026, 12:26
Apareció un estremecedor video de Romina Yan hablando de su marido tras el crudo relato de Valentín

Apareció un estremecedor video de Romina Yan hablando de su marido tras el crudo relato de Valentín

Apareció un estremecedor video de Romina Yan hablando de su marido tras el crudo relato de Valentín

Apareció un estremecedor video de Romina Yan hablando de su marido tras el crudo relato de Valentín

En medio del fuerte impacto que generó el testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de su madre, salió nuevamente a la luz un archivo de Romina Yan que no pasó inadvertido. Se trata de una entrevista en la que la actriz hablaba de la intensidad de su relación con el productor, con quien ya estaba casada, y en la que tuvo un llamativo intercambio con el conductor Guido Kaczka.

El material fue presentado en La mañana con Moria, el ciclo de El Trece, en medio de la repercusión que provocaron las declaraciones del hijo de la recordada actriz. Las imágenes pertenecen a una charla que Romina Yan mantuvo con Guido Kaczka en Trip, el programa de entrevistas que el conductor y productor encabezó en 1999 por la pantalla de Telefe.

Leé también

El pedido de Romina Yan que marcó a Cris Morena y dejó al descubierto su mayor preocupación: "Cuidá a..."

El pedido de Romina Yan que marcó a Cris Morena y dejó al descubierto su mayor preocupación: Cuidá a...

Durante la conversación, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich se refirió al vínculo amoroso que mantenía con su marido. En ese momento, el conductor le hizo notar la intensidad de sus sentimientos y deslizó que podía existir una obsesión en la pareja, algo que la actriz rechazó de manera contundente.

Antes de presentar el archivo, Pampa Mónaco contextualizó el intercambio y señaló que el tema de la relación entre ambos ya había sido abordado en aquella entrevista. “Guido le dice a Romina que la relación que ella tenía con su marido era tóxica. O sea, ya lo conocía, o se conocía por lo menos en el ambiente”, explicó la panelista.

En el fragmento, Guido Kaczka le plantea a Romina Yan que le llama la atención la manera en la que vive su historia de amor y la intensidad de los sentimientos que expresa por su pareja. La actriz, por su parte, reconoce la fuerza de ese vínculo y comenta: “Impresiona el amor que me tiene”.

Sin embargo, el conductor rápidamente pone el foco en la manera en la que ella también se involucra en la relación. “Pero vos también das la vida por él”, le señala, antes de avanzar con una observación que da lugar a un intercambio entre ambos.

A medida que avanza la charla, Guido Kaczka le hace notar a la actriz que su manera de vivir el amor puede resultar excesiva. “Sos bastante también hincha pelotas”, le dice, lo que lleva a Romina Yan a pedirle que explique a qué se refiere con esa apreciación. “¿En qué sentido me lo decís?”, pregunta ella.

La respuesta del conductor es directa y se convierte en uno de los momentos más llamativos de la entrevista: “Tenés una obsesión. Porque hay parejas y parejas”. Lejos de coincidir con esa mirada, la actriz defiende la relación que mantenía con su marido y le pide que no la describa de esa manera. “Pero no es enferma nuestra relación, no digas así”, responde.

En otro tramo del intercambio, Kaczka vuelve sobre el tema y menciona que, según lo que ella había contado, el vínculo también había sido abordado en terapia. “En terapia te habrían dicho, yo no lo dije”, dispara el conductor, quien insiste con su planteo sobre la intensidad de la relación.

Frente a esa observación, Romina Yan reafirma sus sentimientos y responde sin vueltas: “Y bueno, estoy muy enamorada”. El fragmento volvió a cobrar notoriedad en las últimas horas, en un contexto marcado por las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su infancia y por la repercusión que generaron sus dichos acerca de la relación con su padre.

La reflexión de Romina Yan sobre la muerte

Pero ese no fue el único momento de la entrevista que rescataron en el programa. Durante la charla con Guido Kaczka, la actriz también habló sobre la muerte y expresó cuáles eran los pensamientos que le despertaba imaginar ese momento.

Cuando el conductor le preguntó directamente “¿Qué pensás de la muerte?”, Romina Yan respondió con una reflexión personal en la que distinguió entre el temor a morir y la sensación de no haber llegado a vivir todo lo que deseaba.

“Le tengo miedo a la muerte. En realidad, lo que no sé si miedo, lo que me da así como una cosa con respecto a la muerte es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir”, expresó.

En ese mismo testimonio, la actriz relacionó esos sentimientos con la maternidad y con la llegada de un hijo, una experiencia que esperaba con ilusión. “Ahora voy a tener un hijo y me parece que ya después de eso, me puedo morir tranquila”, concluyó.

Así, en medio de la repercusión por el testimonio de Valentín Yankelevich, volvieron a circular imágenes de una entrevista de Romina Yan en la que abordó dos cuestiones íntimas: la intensidad del amor que sentía por su marido y los pensamientos que le generaba la muerte.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Romina Yan

Lo más visto