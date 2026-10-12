Se conocieron detalles de la vida actual de Darío Giordano tras la fuerte denuncia de Valentín Yankelevich

"Ahí le empezaron a llover comentarios, nosotros logramos rescatar algunos, pero la verdad los comentarios son uno peor que otro, porque claro, la gente hace la asociación y después de que de que Valen dijera lo que dijo", comentó la conductora.

Las novedades sobre la vida actual de Giordano se conocieron después de que Valentín hiciera público su testimonio acerca de las situaciones que, según relató, habría atravesado tras la muerte de su madre, Romina Yan. A partir de sus declaraciones, su abuelo, Gustavo Yankelevich, también habló públicamente y recordó las señales que lo llevaron a preocuparse por sus nietos y las decisiones que tomó para acompañarlos.

Cuál fue la brutal revelación de Gustavo Yankelevich sobre el calvario de sus nietos

Gustavo Yankelevich decidió hablar públicamente este lunes en Intrusos (América TV) y reconstruyó cómo comenzó a sospechar de la violencia que, de acuerdo con las denuncias de sus nietos, habrían padecido por parte de su padre, Darío Giordano. En el programa, el productor recordó los indicios que lo llevaron a preocuparse por los chicos y compartió uno de los relatos más dolorosos que recibió de Franco, quien le contó que había sido golpeado hasta quedar inconsciente.

La entrevista tuvo lugar después de que Valentín Yankelevich conversara con Tatiana Schapiro para Infobae y relatara los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, habría sufrido durante su infancia. Aquellas situaciones se habrían producido después de la muerte de su madre, la actriz Romina Yan, hija de Gustavo y Cris Morena.

Antes de profundizar en la manera en que se enteró de lo ocurrido, Adrián Pallares recordó una frase que lo había impactado cuando conoció la historia, 12 años atrás. En aquel momento, después de hablar con el productor, había decidido no hacer pública la información: “Él nos dijo ‘el padre los cagaba a trompadas’”. Al retomar el tema, Gustavo quiso destacar que Cris Morena fue la primera en advertir que algo extraño sucedía con sus nietos. “Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris. Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado”, expresó.

A continuación, Yankelevich recordó la advertencia que recibió de su exesposa y que lo llevó a prestar más atención a los comportamientos de los chicos. “Me dijo: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, relató. Desde entonces, comenzó a observarlos con mayor detenimiento y a seguir de cerca sus actitudes, mientras crecía su preocupación ante una situación que parecía empeorar con el paso del tiempo.