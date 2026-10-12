A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERTE

Marisa Brel contó el dramático momento que vivió su hija por Valentín Yankelevich: "Una valiente"

Marisa Brel reveló cómo su hija Paloma advirtió el sufrimiento de Valentín, se animó a contárselo y fue clave para que Gustavo Yankelevich conociera la situación.

12 oct 2026, 18:39
marisa brel, valentin yankelevich
marisa brel, valentin yankelevich

La historia que Valentín mantuvo en silencio durante años comenzó a conocerse a partir de una preocupación que llegó a oídos de su abuelo, Gustavo Yankelevich, a través de una persona inesperada. Se trataba de Paloma, la hija de Marisa Brel, quien advirtió el profundo sufrimiento de su amigo y decidió compartir lo que estaba pasando. Después de las recientes declaraciones del joven y del productor, la periodista rompió el silencio y reconstruyó cómo se involucró en una situación que la marcó profundamente.

Invitada a Cortá por Lozano (Telefe), Brel se mostró emocionada al recordar el rol que tuvo su hija en aquellos momentos. Antes de contar los detalles, le dedicó unas palabras en las redes sociales: “Una valiente”. La periodista explicó que había notado un cambio en el ánimo de Paloma, quien estaba angustiada por lo que atravesaba su amigo, aunque al principio no le revelaba el motivo de su tristeza.

Leé también

Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de Valentín y lanzó un mensaje contundente

cris morena rompio el silencio tras la denuncia de valentin y lanzo un mensaje contundente

“Valentín subía a Snapchat cosas muy oscuras y yo la veía a Paloma muy mal, que lloraba por su amigo, pero no me contaba”, relató durante el programa. La situación comenzó a tomar otra dimensión cuando su hija finalmente se animó a explicarle qué había detrás de aquella preocupación. “Hasta que un día, me contó que Valentín había publicado que quería irse con la mamá. Con esta situación, decidí llamarlo a Gustavo”, recordó Brel.

La periodista señaló que, después de conocer ese mensaje, comprendió que debía intervenir y ponerse en contacto con el abuelo del joven. “Ella tuvo la valentía de contármelo. Era muy difícil, me reuní con él, le conté todo. Él se transformó, le cayeron un montón de fichas y me dijo que no había más tiempo”, contó, al describir la reacción de Gustavo cuando tomó conocimiento de lo que sucedía.

Pero la participación de Marisa y Paloma no terminó con aquella conversación. Según reveló, ambas debieron declarar ante la Justicia durante el proceso iniciado tras la denuncia contra Darío Giordano. De esa manera, madre e hija quedaron involucradas en una instancia judicial que, según su relato, comenzó a partir de la preocupación por el estado emocional de Valentín y de la decisión de no ignorar sus señales de sufrimiento.

Por qué el nieto de Gustavo Yankelevich tardó 12 años en contar el infierno que habría vivido con su padre

Tras el conmovedor relato de Valentín Yankelevich, quien contó los episodios de violencia física y psicológica que habría sufrido por parte de su padre luego de la muerte de Romina Yan, Gustavo Yankelevich decidió hablar públicamente este lunes en Intrusos (América TV). Durante la entrevista, el productor respaldó a sus nietos y reconstruyó cómo se desarrollaron los acontecimientos, de qué manera intervino para ayudarlos y cuáles fueron las razones que los llevaron a contar su historia después de 12 años.

"Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día", afirmó el empresario al iniciar la conversación. En ese sentido, recordó que en su momento les pidió a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que no difundieran la información para preservar a los jóvenes y permitir que "la Justicia pudiera manejarse libre del tema mediático o público". También explicó que, durante los primeros meses, le otorgaron la tenencia de Franco y Valentín por un período de tres meses, mientras ambos eran "monitoreaban todos los días". Por ese motivo, consideró que hacer público lo que sucedía en aquella etapa "hubiera sido un desastre". "Íbamos a tribunales y entonces no podíamos hablar, no se podía decir, aunque los chicos tenían ganas de decir su verdad, que era la verdad", expresó.

Más adelante, Yankelevich precisó que la tenencia definitiva llegó cuando ya habían transcurrido tres años y medio. "Y cuando me dieron la tenencia definitiva, ya habían pasado tres años y medio. Ya Franco tenía 18 años ahí, y Azul estaba en el colegio. Valen también, pero a Valen no le importaba hablar o decir, pero sí le importaba a su hermana. A los dos le importaba a su hermana, a Franco y a Valentín, y a mí, a todos. Y por eso no se habló, hasta que Azul no terminara el colegio", remarcó, visiblemente emocionado y al borde del llanto.

Por último, el productor se refirió a la postura de Azul y explicó por qué su situación fue determinante para que la historia permaneciera en silencio durante tanto tiempo. "Azul terminó el colegio ya hace un año y medio, que está viviendo ahora en Estados Unidos, está estudiando allá. Y ellos lo hablaron con Azul y le dijeron, 'mirá, nosotros tenemos necesidad de contar nuestra historia. Y ella los entendió", reveló. De esta manera, dejó en claro que la decisión de hablar públicamente estuvo vinculada con el deseo de sus nietos de contar lo vivido, pero también con la intención de proteger a su hermana hasta que pudiera finalizar sus estudios.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marisa Brel Gustavo Yankelevich

Lo más visto