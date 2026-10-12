Ángel de Brito reveló qué dice el fallo judicial de Darío Giordano tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Qué dijo Gustavo Yankelevich cuando De Brito le contó sobre el sobreseimiento

Durante el programa, el conductor también relató que le había comentado la situación a Gustavo Yankelevich. Según contó, el padre de Romina Yan le transmitió que Giordano siempre había sostenido su inocencia. "Le comenté a Yankelevich hace un rato, y me dice: 'Sí, él siempre dijo que era inocente, que esto no pasaba y que eran maniobras y no sé qué'", reveló Ángel.

Además, el empresario le expresó su agradecimiento por haberle dado la posibilidad de hablar y manifestó el dolor que le genera la situación. "Él me dice lo siguiente: 'Hola, Ángel. Gracias por escribirme, estoy terminando de escribir el comunicado y te lo envío, es muy doloroso todo esto y muy triste. Sos el único que me dio la posibilidad de expresarme, te mando todo lo que tengo, me sobreseyeron, nunca nadie apeló, no hubo pruebas, toda una maniobra para poner la perimetral y ganar tiempo. Los chicos fueron víctimas también. Te mando el fallo, es una triste historia, en el comunicado trato de contarte qué fue lo que pasó'", leyó un mensaje de Giordano.