A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LOS DETALLES

Ángel de Brito reveló qué dice el fallo judicial de Darío Giordano tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

En medio de la repercusión por los dichos de Valentín Yankelevich, Ángel de Brito leyó el fallo judicial de Darío Giordano.

12 oct 2026, 21:10
angel de brito, dario giordano
angel de brito, dario giordano

Darío Giordano decidió hacer llegar su versión de los hechos en medio de la repercusión que generaron las declaraciones de Valentín Yankelevich. Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que se comunicó con el empresario y que recibió documentación judicial vinculada a la causa por violencia que se había iniciado en su contra.

“Me comuniqué con él, me mandó su sobreseimiento de la causa de violencia que le iniciaron”, contó el conductor, antes de leer al aire parte de la resolución que Giordano le envió.

Leé también

Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de Valentín y lanzó un mensaje contundente

cris morena rompio el silencio tras la denuncia de valentin y lanzo un mensaje contundente

Según explicó De Brito, el documento judicial hace referencia a una denuncia presentada por un hecho ocurrido el 2 de octubre de 2015. Al compartir su contenido, el periodista leyó los términos de la resolución, que dispone la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento total del empresario.

"Dice la resolución: 'Resuelvo declarar de oficio extinguida la acción penal por prescripción ante la fiscalía especializada en la investigación de delitos conexos de la trata de personas y violencia de género en San Isidro. Segundo punti: sobreseer de manera total a Darío Giordnano, ocupación empresario, domicilio en tal lugar, por el hecho que fuera denunciado, en fecha 2 de octubre del 2015, y que constituiría el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo previsto y reprimido en el artículo 92 del Código Penal", leyó De Brito.

Qué dijo Gustavo Yankelevich cuando De Brito le contó sobre el sobreseimiento

Durante el programa, el conductor también relató que le había comentado la situación a Gustavo Yankelevich. Según contó, el padre de Romina Yan le transmitió que Giordano siempre había sostenido su inocencia. "Le comenté a Yankelevich hace un rato, y me dice: 'Sí, él siempre dijo que era inocente, que esto no pasaba y que eran maniobras y no sé qué'", reveló Ángel.

Además, el empresario le expresó su agradecimiento por haberle dado la posibilidad de hablar y manifestó el dolor que le genera la situación. "Él me dice lo siguiente: 'Hola, Ángel. Gracias por escribirme, estoy terminando de escribir el comunicado y te lo envío, es muy doloroso todo esto y muy triste. Sos el único que me dio la posibilidad de expresarme, te mando todo lo que tengo, me sobreseyeron, nunca nadie apeló, no hubo pruebas, toda una maniobra para poner la perimetral y ganar tiempo. Los chicos fueron víctimas también. Te mando el fallo, es una triste historia, en el comunicado trato de contarte qué fue lo que pasó'", leyó un mensaje de Giordano.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Darío Giordano Angel de Brito

Lo más visto