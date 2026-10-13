Se filtraron datos de cómo es la vida actual de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan

Al analizar el testimonio, Sposato relacionó las fechas mencionadas por el joven con el comienzo de la nueva relación de su padre. “En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, señaló.

Por su parte, Marcela Coronel también se refirió al rol que habría tenido la actual esposa de Giordano durante los episodios denunciados por Valentín. “Esto empieza, como cuenta Santi, un año y medio o dos años después (de la muerte de Romina) que coincide con la edad que él tiene cuando empieza a recibir estos golpes, y que esta mujer, él pone la palabra ‘omitía’, pero yo podría decir, por cosas que me he enterado, que podría haber sido cómplice también de esto. Empiezan los golpes, según su relato, cuando ella estaba ya en pareja con él”, expresó frente a Marina Calabró y Luis Ventura.

Finalmente, Sposato aportó información sobre la trayectoria empresarial de Giordano, quien desde hace varios años se desempeña como presidente de Formato Producciones Sociedad Anónima. “Es una empresa anónima, que trabajó mucho con el gobierno de la ciudad, que hizo distintos spots publicitarios, que organizó eventos”, detalló.

Así, los datos sobre la vida personal y laboral del viudo de Romina Yan salieron a la luz en medio del fuerte impacto que provocaron las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su infancia.

Cuál es la fuerte historia sobre Darío Giordano y sus comienzos con Romina Yan, según reveló Ángel de Brito

Este lunes, Ángel de Brito expuso en LAM (América TV) impactantes testimonios sobre los inicios de la relación entre Romina Yan y Darío Giordano, luego de las denuncias de violencia física y psicológica que realizó Valentín Yankelevich al recordar su infancia. El conductor contó que recibió mensajes de personas que compartieron el ámbito laboral con la pareja y aportó detalles sobre el comportamiento que le atribuyeron al productor.

Durante el programa, el periodista aseguró que distintas personas vinculadas a Telefe le hablaron negativamente de Giordano. "Desde técnicos hasta artística, todos me hablan pestes de Giordano, como compañero", afirmó. Además, relacionó su crecimiento profesional dentro del canal con el romance que mantuvo con la actriz. "Me decían que a partir de su romance con Romina, obviamente, le dan un cargo importante en Telefe", agregó.

En ese momento, Pilar Smith recordó cómo fueron los comienzos laborales del productor y señaló: "Él era tiracables, él empezó a trabajar desde abajo". De Brito, por su parte, sostuvo que también recibió comentarios sobre una supuesta actitud soberbia y despectiva de Giordano hacia sus compañeros.

Sin embargo, uno de los relatos más fuertes estuvo relacionado con el entorno de la obra teatral Chiquititas. Según explicó, integrantes del elenco y productores le acercaron una historia sobre una presunta apuesta que el empresario habría hecho antes de conquistar a Romina.

"Me dicen que él había apostado que iba a conquistar a Romina Yan y que se iba a casar con ella, con frases muy despectivas hacia ella", contó el conductor.

Luego, leyó el testimonio de una persona que aseguró haber presenciado aquella situación y que también describió presuntos episodios de maltrato durante la filmación de la película de Chiquititas en Villa La Angostura.

"Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso", habría dicho Giordano, según el relato del conductor de LAM. La fuente también sostuvo que quienes trabajaban en la producción tenían miedo de hablar por temor a perder sus empleos, ya que Romina estaba profundamente enamorada de él.

Finalmente, Ángel de Brito aseguró que, de acuerdo con el testimonio recibido, esos episodios habrían sido conocidos por distintas personas del entorno laboral. "Lo sabía todo el mundo. Los productores, la jefa de prensa, Facundo Arana, así millones de cosas que ocurrían todo el tiempo", concluyó.