La durísima decisión del abogado de Flor Moyano ante la reaparición pública de Juan Martino

“Recurrió a muchos caminos que no para desprestigiar a Florencia. Debería responsabilizarse de sus actos. Está intentando ensayar una defensa e intentó enjuiciarla públicamente a ella”, precisó Castillo en comunicación con el programa que conduce Karina Mazzocco.

Y fundamentó: “Quedó demostrado que es una persona que no tiene solidez para defenderse. Todo lo que dice Florencia es cierto, hay videos que lo demuestran. ¿Cómo él entiende que ella prestó su consentimiento ante esos actos?”.

Embed

“Entonces, ¿ella es una persona totalmente frágil desde su intelecto para denunciar un abuso cuando hay 200 cámaras, pero es lo suficientemente inteligente para pasar por arriba de la experiencia de las peritos? Hay personas que conviven 20 o 30 años que sufren esto y se mueren sin contarle a nadie que fueron abusadas sexualmente”, explicó el abogado.

“Lo que se hizo hoy es un enjuiciamiento público. Nadie le repreguntó cuando él dijo: ‘Tardó un mes en denunciar’. En realidad, hay víctimas que tardan siete u ocho años en denunciar”, indicó el letrado.

Y siguió: “Lo que hizo viola los tratados internacionales que tienden a proteger y resguardar la psiquis de la mujer. Incluso, cuando se refirieron a Macarena, una de las testigos, él, en vez de decir ‘Quién es Macarena, está mintiendo’, lo que hizo fue referirse a mi defendida y amenazarla diciendo que iba a sacar mensajes de Florencia. La atacó directamente a su prestigio y dignidad. Es un elemento suficiente para pedir la detención”.

“Hay tres testigos que declararon a favor de ella y otros que la fiscalía nos pidió que los llevemos nosotros a una comisaría, pero cuando vamos a la comisaría nos dicen que no tienen recursos para imprimir las declaraciones de los testigos. Nos están obstaculizando”, finalizó Roberto Castillo.

Flor Moyano Juan Martino

Juan Martino rompió el silencio tras la denuncia de Flor Moyano y mostró videos reveladores

Juan Martino rompió el silencio tras la denuncia en su contra de Flor Moyano por abuso sexual y mostró videos reveladores de lo que fueron sus días juntos en el reality El hotel de los famosos, El Trece, en 2022.

Martino compartió las pruebas que aportó en la Justicia para defenderse de la grave denuncia de Flor Moyano. "No hubo ninguna situación de abuso. No había nada de incomodidad de ella, por suerte está grabado. Estábamos bien los dos", indicó el actor en su visita al programa Intrusos, América TV.

"Esta escena habrá sido 5 minutos y antes estuvimos charlando en la cama, hasta que nos empezamos a besar y tocar. Esto fue un jueves y el sábado me habla la producción", agregó sobre la imagen donde se ve a los dos bien juntos en la cama.

Y aclaró sobre su vínculo con Flor Moyano en el programa: "Fueron un cúmulo de varias cositas que a ella le molestaron. Nunca le insistí para tener sexo, no hubo penetración".

"Soy consciente que no la traté bien y está mal, estaba enojado. Venía viendo situaciones que no me gustaban", reconoció Juan Martino sobre algunas actitudes en las que estuvo mal con la modelo.