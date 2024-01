Juan Martino rompió el silencio tras la denuncia de Flor Moyano y mostró videos reveladores

Embed

"Esta escena habrá sido 5 minutos y antes estuvimos charlando en la cama, hasta que nos empezamos a besar y tocar. Esto fue un jueves y el sábado me habla la producción", agregó sobre la imagen donde se ve a los dos bien juntos en la cama.

Y aclaró sobre su vínculo con Flor Moyano en el programa: "Fueron un cúmulo de varias cositas que a ella le molestaron. Nunca le insistí para tener sexo, no hubo penetración".

"Soy consciente que no la traté bien y está mal, estaba enojado. Venía viendo situaciones que no me gustaban", reconoció Juan Martino sobre algunas actitudes en las que estuvo mal con la modelo.

juan martino intrusos 1.jpg

El otro video que aportó Juan Martino para su defensa por la denuncia de Flor Moyano

El actor Juan Martino compartió en el programa que conduce Flor de la V una charla que tuvo con Flor Moyano en el reality que participaron donde la modelo lo llena de elogios sobre cómo era él, un día después de lo sucedido en la cama.

"Quedan pocas personas como vos, no sos una persona que se encuentra en todos lados. Sos una persona con un corazón muy grande, muy sabia, muy noble, que tenés unos valores hermosos, sos fiel a vos mismo, sos especial, y que es muy lindo escucharte hablar. Siento que aprendo un montón de vos", le decía Moyano a Martino.

"Ella no me está diciendo que yo abusé de ella. Las veces que han pasado cosas entre nosotros, si ella puso un límite, yo se lo respeté. Fueron dos veces, nada más", explicó Juan Martino sobre las imágenes.