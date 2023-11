Se conocieron los resultados de las pericias psicológicas a Flor Moyano en la causa contra Juan Martino

A continuación, el periodista leyó la pericia oficial de Flor y replicó: “Se mantuvo en un clima adecuado que permitió escuchar su relato en el marco de los hechos que denuncia durante la evaluación. Mantuvo un relato coherente y angustioso, respondió a la consignas dadas ofreciendo datos acerca de su historial de vida, su historia vital y de las vivencias producto de los hechos que luego derivaron en la presente denuncia”.

“Respecto del hecho por el cual realiza la denuncia la señora Moyano, Florencia Mariel presenta un discurso claro, que mantiene un hilo conductor sin contracción. Desde el inicio aparece en su relato la angustia que se muestra vigente motivada por la espontaneidad con la cual se expresa y conecta con sus emociones”, siguió.

Y finalizó: “El relato transmite una situación que es revivida y se mantiene vigente en su potencia traumática como ocurre en los hechos que irrumpen in despectivamente y desorganizan las defensas". “La conclusión habla de que el hecho tiene que haber existido y que tuvo consecuencias en ella”, sumó.

Embed

El desconsolado llanto de Flor Moyano al hablar de la denuncia por abuso contra Juan Martino: "Ya no sabía cómo decirle que no"

Flor Moyano estuvo en el piso de LAM (América TV) y habló por primera vez con lujo de detalles sobre la denuncia por abuso que realizó contra Juan Martino, su compañero en El hotel de los famosos 2.

La influencer recordó que vivió un calvario desde el inicio de las grabaciones del reality de El Trece. "Al tercer día de convivencia, me invita a la suite, me dice de sacarnos la ropa, le digo que no y se la sacó igual", rememoró.

Moyano mencionó que Juan Martino todo el tiempo busca situaciones para avanzar sobre ella. "Para Juan era normal tocarme el cul..., refregar su cuerpo contra el mío o tirarse arriba de mi", sostuvo.

flor moyano juan martino.jpg

En el piso de LAM, la influencer señaló que, con el correr de los días, ya no podía soportar la convivencia con su compañero. "Se volvió insostenible. Yo no podía ir al baño tranquila. Iba y él quería entrar para querer tocarme, manosearme o hacer algo que yo no quería", afirmó.

Moyano se sintió acorralada y sin forma de evitarlo: "Ya no sabía cómo decirle que no, cómo hacerle entender que esas cosas no me gustaban".

La joven explicó que le costó denunciar los hechos porque, al principio, se sentía culpable: "Un día metió el pie en el cu... y yo reacciono muy mal. Ahí me dice que yo era una frígida, que tenía que crecer. Yo me sentía mal. Me sentía culpable. Pensaba: '¿soy yo el problema?'".

Al finalizar, Moyano enfatizó que su compañero nunca entendió su negativa. "Empecé a hacer cosas, como por ejemplo, dormir un poco en su cama y después irme a la mía para que no pasara algo peor. En ese ratito, él aprovechaba y quería sacarme la ropa. Yo le decía que no, se bajaba la ropa y me pasaba su miembro por la espalda y la cola. Por lo bajo le decía que no, que no quería, que estaban las cámaras, todo esto adelante de mis compañeros", concluyó.