La durísima opinión de Yanina Latorre sobre Pampita y sus vínculos amorosos: "Es tal la desesperación..."

"¿Pero algún error comete en su elección de hombres?", le consultó Gustavo Noriega. "Confía rápido quizás", comentó una de las panelistas. "Yo no sé si es elección de hombres, yo creo que es tal la desesperación que tiene por tener una familia y un marido que agarra lo que le pongan adelante", lanzó Yanina.

En otro momento, observó: "Lo único que quiere es tener una familia y ser feliz, no es que quiere otra cosa, ni siquiera quiere que la mantengan, ni plata". "Se bancó todo por amor", remarcó la panelista de LAM (América TV).

Y reflexionó: "Hay un tema. El mandato de la sociedad. Viste que hay una cosa que si no te tenés marido no sos nada, que si no tenés pibes porque también te pasa que te casas joven y te preguntan '¿para cuándo?'".

Embed

Yanina Latorre reveló cómo fue el romance oculto de Moritán y la periodista con que engañó a Pampita

Cuando todo parece indicar que la separación entre Pampita y Roberto García Moritán está avanzada y no hay marcha atrás, Yanina Latorre contó cómo él habría engañado a su esposa con una conocida periodista.

La panelista del ciclo LAM, América Tv, dio detalles del vínculo a escondidas que habría mantenido el funcionario de CABA con otra mujer cuando aún estaba junto a Pampita.

“Como ella está casada no la voy a nombrar, pero cuando todo esto comenzó, el año pasado, ella estaba soltera”, comenzó Yanina su picante relato.

“Cuando el año pasado Pampita se fue de viaje a filmar al sudeste asiático, Roberto fue invitado a un programa de Radio del Plata, donde conoce a la periodista que era la conductora”, continuó.

Embed

Esta historia se habría dado en junio de 2023 y la panelista remarcó: “Hubo buena onda, se pasaron los teléfonos, se escribieron, empezaron a histeriquear por teléfono y, aprovechando que Pampita estaba de viaje, él se la empomó. Él quedó encantado con la mina, parece que era muy fogosa”.

Y amplió sobre los encuentros que habría tenido Moritán con la periodista a escondidas: “Se vio tres veces en ausencia de Pampita, que estaba filmando en el sudeste asiático, previo a la crisis que tuvieron el año pasado”.

“Ella le encontró los mensajes en el celular de él, que el muy bol… no los borró, con esta periodista. A eso súmale que esta chica, muy contenta, le contó a todo el mundo ‘Me estoy cog… al marido de Pampita’. Y ahí empezó el rumor", siguió Yanina Latorre.

"Cuando ella (Pampita) encontró los mensajes, él se los acepta, pero le dijo que eran solo mensajes. El tema es que cuando la periodista le empezó a contar a todo el mundo, le llegó a Pampita", precisó la panelista sobre los rumores de infidelidad que la modelo se enteró de su marido.

"Se mataron, se arreglaron y lo perdonó. Y es cuando le dice ‘Esta te la perdono, pero nunca más’ y es ahí cuando se empieza a enterar de un montón de cuernos”, finalizó sobre la impactante historia.