La durísima respuesta de Carmen Barbieri a Sofía Aldrey tras sus declaraciones sobre el escándalo con Fede Bal

Al tiempo que agregó picante: "Es cierto eso pero nosotros vivimos de eso: del humor. Nosotros hace años que trabajamos de esto. Vivo de esto Sofía, vos no. Vos vivís de otra cosa pero yo necesito trabajar todos los días para llegar a fin de mes", remarcando la situación económica de ambas.

Entre tanto, tras señalar que esperaba verla personalmente para saber cómo está, Carmen Barbieri arremetió: "Yo no tengo nada que decir, es una cosa entre ellos, ¿qué me tengo que meter yo? Siempre vienen a mí y yo lamentablemente termino hablando, y Federico se enoja y tiene razón".

"Pero habló Sofía y está en su derecho, se toca el tema, ¿cómo no se va a tocar el tema si es actualidad, en mi programa? Se toca el tema en el programa", le explicó la conductora a Socios del espectáculo y continuó asegurando: "están en juego mis sentimientos. Aunque no parezca, traté de estar seria, no meterle nada de humor, porque yo al drama trato de desdramatizar".

Por último, más picante que nunca, Barbieri concluyó sentenciando que hay que "aflojar con el tema de la víctima, yo sé que duele el tema de la separación, pero aflojar, hace un año que ya pasó. Le hubiera puesto humor, pero Sofía dijo que la lastimó mucho que nos reíamos, pero no nos reíamos ni del dolor ni de ella, es más lo agarramos de punto a Fede, Federico se tendría que enojar. Yo vivo del humor, y traté de no hacer humor, de llevarlo serio, y bastante me banqué. Igual, Fede se enojó conmigo".

Sofía Aldrey habló sobre su escandalosa separación de Fede Bal como nunca antes

Hace 10 meses, Sofía Aldrey se separó de Fede Bal en medio de un escándalo luego de descubrir varias infidelidades por parte del actor. Y ahora, la empresaria rompió su silencio abordando la causa judicial, las mujeres involucradas, la conversación que tuvo con su ex, la relación con Carmen Barbieri y arrojó indirectas hacia Estefanía Berardi.

En una entrevista con LAM (América), Aldrey remarcó la diferencia entre lo que se dijo a nivel mediático y lo que realmente ocurrió en la Justicia. “En la tele todos tienen la posibilidad de hablar y expresarse. Siento que falta otro lado de la historia, pero como tampoco me interesa... En lo judicial, el juez no dio lugar al planteo que se estaba haciendo”, detalló en referencia a la denuncia que hizo Berardi.

Después reconoció que lo que tuvo que enfrentar no fue sencillo, ya que, más allá de la traición, su vida quedó expuesta ante el público. Subrayó que, debido a la causa judicial, el asunto se prolongó en el tiempo.

“Yo sé lo que pasó porque a mí nadie me lo contó, es mi vida”, señaló, antes de admitir que se topó con una gran cantidad de información un día en que utilizó la computadora de Federico para enviar un correo electrónico.

Respecto a la respuesta de Berardi, quien siempre negó las acusaciones y afirmó que violaron su privacidad, Aldrey fue contundente: “Yo sé lo que es verdad, lo que es mentira y puedo dormir tranquila porque nunca mentí”.

“Lo que pasa es que yo nunca tuve un problema personal con ella y ella sí conmigo. Pero como yo dije en su momento, si yo tuviese que agarrármela con cada una de las minas de los chats, no me alcanzan las horas del día, del mes... Nos quedamos hasta mañana hablando. Había tantos chats y tantas cosas que leí horribles que ni quiero pensar. No me quiero acodar”, concluyó.