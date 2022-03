La emoción de Claudio Belocopitt al recordar a Gerardo Rozín.

Este lunes, el empresario Claudio Belocopitt estuvo en LAM (América TV) y se emocionó al recordar a su socio y amigo.

"Más allá de perder a un gran periodista, un gran productor, se perdió un tipo extraordinario", expresó apenas lo saludó Ángel de Brito.

Con lágrimas en los ojos, Belocopitt rememoró cómo fue que entabló amistad con el reconocido periodista.

"Hicimos una amistad muy fuerte, mucho más de lo labora. Nos conocimos porque un día él estaba hablando mal de los empresarios de la salud, conseguí el teléfono, lo llamé y le dije 'me parece que estás diciendo bolucedes'. Me invitó al programa, discutimos al aire y me llamó la atención su capacidad de escuchar", detalló.

Por último, Belocopitt reveló cómo fueron los últimos días de Rozín. "Tuvo una enorme fortaleza todos estos meses. Se despidió de sus amigos hasta que no dio más", sentenció.

¿Por qué Gerardo Rozín no quiso hablar de su enfermedad en los medios?

En la charla con el empresario, el periodista quiso saber por qué el conductor de La Peña de Morfi no habló de su enfermedad en los medios.

"Gerardo era un hombre de los medios y se merecería la despedida que le hicieron", destacó Belocopitt, pero señaló que Rozín prefería reservar su estado de salud y no darlo a conocer públicamente.

"No quería que sus hijos sufrieran, si el tema llegaba a los medios", sostuvo. "Por eso, yo quiero agradecer a los medios que cuidaron", sentenció.