La emoción de Natalie Weber por el debut de su hija Mía como modelo teen

En tanto, Natalie Weber se mostró junto a la pequeña que sigue sus pasos en otra historias virtual. Abrazadas y selfie mediante, la orgullosa mamá sentenció "Siempre con vos, china de mi alma" junto a dos corazones rosas.

Claro que una vez pasados los nervios lógicos de toda la familia ante semejante paso para la nena, que quizás marque el comienzo de lo que será su carrera futura, la mujer del futbolista sumó a su feed algunas postales más, similares a las stories, junto a un video donde se puede apreciar el angelical look de Mía.

mía Zárate look modelo.jpg El look de Mía, la hija de Natalia Weber y Mauro Zárate, para hacer su debut en la pasarela de alta costura.

"Felices con el primer desfile de Mía, ella estaba ansiosa y contenta y nosotros también de acompañarla en todo lo que elija hacer. Recuerdo cuando mi mamá me acompañaba a mi, y hoy soy yo quien la acompaña a ella y eso me genera nostalgia y mucha emoción que la historia se repita", aseguró Weber a corazón abierto.

Natalie Weber contó si Mauro Zárate le fue infiel

Luego de reconocer que atravesaba una crisis con su esposo Mauro Zárate hace casi un año atrás, Natalie Weber habló sobre los rumores de infidelidad por parte del futbolista.

“Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio”, escribió la morocha que iría dirigido al futbolista con el que está en pareja desde 2011 y tienen dos hijos. Mauro Zárate y Natalie Weber atravesaban así una crisis de pareja y como es típico de esta época se puede comprobar al chequear que ambos se dejaron de seguir en Instagram.

La pareja siempre dijo que la clave de su duración era que mantenían la llama de la pasión siempre prendida y que eran muy sexuales. Pero, la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi los había salpicado y parece que entraron en un tobogán.

natalie-weber-mauro-zarate.jpg Natalie Weber y Mauro Zárate están juntos desde 2011. Están casados y son padres de Mía y Rocco.

Además, el jugador había dejado Boca Jrs. y estuvo un largo tiempo sin club que habría colaborado con el tema. En tanto, Zárate estaba en ese momento en América Mineiro, Brasil y lejos de su familia.

“Estamos con un par de frentes. No tienen que ver con la distancia, son otras cosas. Si no los resolvemos, me vuelvo a sentar acá”, comenzó diciendo la modelo en el ciclo Los ángeles de la mañana.

“¿No son mujeres ni infidelidad?”, indagó, mientras ella lo negaba. “100% y si es, la hace bien porque no me entero”, señaló. "No, no comprobé nada. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos separados y yo supongo que él habrá hecho de las suyas y está muy bien. Éramos libres”, afirmó.