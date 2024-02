La emoción de Noelia Marzol ante la primera palabra de su hija Alfonsina: el video

En este caso, Marzol no dudó en compartir desde sus historias virtuales de Instagram el instante en el que Alfonsina dijo su primera palabra cuando estaba a punto de tomar agua. Y como suele suceder con el común de los chicos, esa fue precisamente la primera palabra de la hija de Noelia.

Alfonsina dice agua - captura IG.jpg

Lo cierto es que mientras mira televisión, se ve a la nena de apenas un año tomar agua en un vaso de vidrio. Y de fondo se oye la voz de su mamá, quien le pide que repita "Agua", palabra que pronuncia con total claridad en el preciso momento que lleva el vaso a su boca.

Orgullosa de la pequeña, Noelia escribió en el video: "1 año y me tira 'agua'!!!", feliz del avance su hija que con poco más de 12 meses ya se lanzó a hablar. ¡Felicitaciones!

La inesperada confesión de Noelia Marzol sobre la intimidad con su marido

Tras la final del Bailando 2023, Noelia Marzol y Tuli Acosta estuvieron como invitadas en LAM (América) luego de competir cuerpo a cuerpo en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

En medio de la charla, las angelitas le consultaron a las bailarinas si extrañaban los ensayos y el ver a sus bailarines, Jony Lazarte y Sandro Leone, de forma cotidiana.

“Yo me siento como que me falta una pierna ¿Dónde esta Jony? No me revolea nadie”, bromeó Noelia. En eso, otra de las panelistas hizo referencia al marido de la subcampeona y deslizó: "Ramiro te va a revolear...".

Noelia Marzol Ramiro Arias

“Ojalá que me revoleé mi marido. Hace un mes y medio que no me revolea”, contestó la bailarina de Sex dando a entender que hace tiempo no tiene intimidad sexual con su pareja.

Sorprendida por su confesión, la angelita invitada, Angie Balbiani expresó: “¿Un mes y medio y no pasó nada con tu marido? Yo te veo bailar, y a mi me que me gustan los hombres, me terminas gustado. Es una bestialidad verte bailar ¿cómo que no pasó nada?".

“Te juro, una vez quizás, con mucha suerte, se terminó dando. Pero no, yo hago funciones de jueves a domingos, tres los sábados. Termino tan muerta que tenía una hora y era 'no gordo, en serio, no quiero saber nada'”, explicó Marzol.