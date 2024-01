Noelia Marzol reveló quiénes fueron los dos hombres que compartió con Flor Vigna

"Ah, ¿vos no sabés? ¿Ninguno de los dos?", indagó el periodista. "¿No dijo quiénes eran al final? Uno calculo que sí, pero el otro ni idea", le respondió la actriz.

"Dijo que con (Nicolás) Cabré no", le informó Ángel. "Yo juro por mis dos hijos que a Cabré no lo conozco más que lo que me lo crucé en Polémica en el Bar, así que no puede ser Cabré", sostuvo. Ahí, el presentador le dijo: "Yo le pregunté por (Federico) Hoppe que sabía que había salido con vos. Hoppe dijo que no salió con Vigna. (Nico) Occhiato. ¿Saliste con Occhiato?", quiso saber el periodista.

"Con Nico, sí. Todos mis romances, todo lo que estamos rememorando, salieron a la luz. Yo soy super transparente con las relaciones", afirmó Noelia. "Quizás el otro vos saliste y ella no lo blanqueó, el segundo", opinó Ángel. Enseguida, Mimi Alvarado, quien estaba en el piso como angelita, calificó a Vigna de "mosquita muerta".

Más adelante, Marzol volvió a referirse a su historial amoroso: "Mi vida pasada la asumo completamente. Soy feliz con cada una de las relaciones que tuve, porque siempre fueron buenas personas y relaciones sanas. Y ahora estoy casada y tengo dos hijos entonces no voy a hablar de mis ex, porque me parece que no tiene ningún sentido, está todo super concluido y consumado. Así que no tengo idea de quién habla Flor, si le gusta hablar de sus ex que lo diga ella".

Ángel insistió con los ex de Marzol y lanzó el nombre del coreógrafo Matías Napp. "Sí, sali con Mati", reveló la bailarina. "Ah, ahí está. ¡Bingo! El segundo", expresó Maite Peñoñori. "Entonces es Napp y Occhiato", remarcó el conductor.

El comentario de Flor Vigna que incomodó a Noelia Marzol en el Bailando 2023: "Compartimos..."

Este martes Flor Vigna estrenó "Picaflor", su nuevo tema musical con picantes indirectas a su exnovio Nico Occhiato. Jurado por estos días del Bailando 2023 (América TV) cubriendo a Pampita -ausente con aviso-, la influencer habló del lanzamiento musical y de repente expuso a Noelia Marzol con un comentario incómodo frente a su marido, presente en la pista con los dos hijos del matrimonio.

Lo cierto es que Vigna había asegurado al comienzo del programa que la canción también estaba dedicada a otros hombres con los que tuvo alguna relación. “Antes de lanzar el tema, hablé con Nico y le pregunté si tenía problemas con que saque el tema. Se cagó de risa, me dijo: ‘Ojalá que le vaya increíble’. Me lo avaló”, aclaró de entrada Flor. “¿No es Occhiato el picaflor entonces?”, consultó en ese momento Marcelo Tinelli, a lo que la jurado respondió misteriosa: “Es él y otros más...”.

Hasta allí, todo transcurría normalmente hasta que tras la performance de Marzol de repente la actual pareja de Luciano Castro incineró a la bailarina frente a su marido, al disparar sin filtro: “Con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada, y que tiene muchos códigos”.

Noelia Marzol y Marcelo Tinelli - captura Bailando.jpg

En ese momento, Noelia no pudo más que taparse la cara en medio de risas nerviosas, dado que Ramiro Arias -su marido- estaba presente en el estudio junto a sus dos hijos. “Te digo algo: Rami sabe todo. Estuve tres días para decirle toda la lista, pero sabe todo”, lanzó Marzol para salir airosa de semejante incomodidad.

MArido Noelia Marzol - captura Bailando 2023.jpg

En ese momento, Ángel del Brito echó más leña al fuego preguntando filoso “¿Quién es el picaflor? ¿(Federico) Hoppe?”, por lo que el conductor fue directo a encarar al productor, quien negó haber salido con Vigna pero admitió haber tenido algo con Marzol, agregando más incomodidad para la participante frente a su esposo. Eso sí, ahora falta saber quién es el misterioso hombre que salió con las dos chicas.