La emotiva revelación de Ricardo Montaner a Palito Ortega en La Voz Argentina 2022

palito montaner.jpg Ricardo Montaner le declaró toda su admiración a Palito Ortega durante el último ensayo de las batallas en La Voz Argentina 2022.

"Había un lugar donde mi papá trabajaba, en el norte argentino, que se llamaba Urundel. Ahí, de chiquito, mi papá me llevaba a comer a un lugar que en las noche presentaba shows, pero de día estaba vacío", comenzó su relato el papá de Mau y Ricky. Y agregó: "Ese lugar tenía un pequeño escenario y en ese rincón, yo me pasaba todo el tiempo que duraba la comida. Todo el tiempo estaba allí arriba, ensayando para ser artista. Tenía 6 o 7 años, y mis canciones eran las tuyas".

Fue en ese momento cuando Montaner le explicó emocionado a Palito Ortega: "Entonces, entiende, por favor, la trascendencia que tienes en mi vida. Nunca te lo dije de frente, pero tienes una trascendencia importantísima en mi vida. Y yo necesitaba decírtelo". Y remarcó: "Necesitaba que entendieras y que supieras que, muy probablemente, yo estoy aquí sentado aquí hoy por el impulso que me daba verte cantar en El Club del Clan".

Palito Ortega y Ricardo Montaner1.jpg "Has significado mucho en mi vida... más de lo que tú puedes imaginar" le aseguró Ricardo Montaner a Palito Ortega durante la emisión del jueves en La Voz Argentina 2022 (Telefe).

Claro que la respuesta del intérprete de Yo tengo fe no se hizo esperar ante tan grata sorpresa. "Yo te agradezco profundamente esta honestidad tuya, la sinceridad, la franqueza al recordar tu historia y saber que, un poquito, yo estoy metido en esa historia" atinó a decir Palito Ortega, comprometiéndose con su colega: "Cada vez que me llames, voy a venir encantado de la vida".

Ricardo Montaner se conmovió con una participante de La Voz Argentina 2022 e hizo algo inesperado

Se vivió un fuerte momento cargado de emoción en la gala de La Voz Argentina 2022. Mau y Ricky tuvieron que decidir entre dos participantes de su equipo y eligieron a Julieta Celiz en lugar de Amandicia. En la devolución la llenaron de elogios y fueron tantos que conmovieron a Ricardo Montaner. Pero mientras se despedía y se iba del ciclo, el jurado apretó el botón de robo y decidió darle una chance más a la participante en su equipo.

A los gritos, Amandicia volvió al estudio corriendo y se fundió en un abrazo con el cantautor. Y, mientras todos los presentes festejaban, Ricardo le indicó: “Parate ahí que te voy a decir algo”. “¡Estuviste fuera de concurso por diez segundos!”, le dijo Montaner.

montaner.jpg En la gala del domingo pasado de La Voz Argentina 2022, Ricardo Montaner le robó al equipo de sus hijos a Amandicia que quedaba fuera de concurso.

“Te quiero decir por qué lo hice. Sin dudas, tienes un talento enorme y todos aquí te lo hemos reconocido. Está de más que te diga eso. Pero desde que empezó la batalla, yo sentía que tu batallabas más. Y yo también sentía lo que viniste a contar al final. Siento que tu vienes luchando esto hace muchos años. Y que esos saltos tuyos y esa energía que pones no es otra cosa que una defensa”, dijo el jurado.

“Es una pantalla que pones para que la gente te vea alegre, feliz y crea que tu superas cualquier cosa. Pero como decía mi vieja, la procesión va por dentro. Tu has llevado la procesión por dentro durante mucho tiempo. Pero lo que más rescato de todo es que, con todo eso, llevas tu talento erguida y llevas tu talento como bandera. Y esa debe ser tu bandera. No lo otro. Tu bandera es el talento que tienes. Porque con talento, con ese don que Dios te dio, lo demás da igual. Lo demás es lo de menos. Entonces, yo te doy la bienvenida de nuevo. Y, a partir de ahora, vamos a manejar ese energía exclusivamente para que cantes mejor. Porque es que tu no necesitas otra cosa. Tu eres una gran intérprete y eso es lo que importa”, concluyó y ambos volvieron a darse un mega abrazo.