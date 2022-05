Palito Ortega habló sobre su supuesta hija y realizó fuertes declaraciones: "Ese capricho estúpido"

Este jueves, Palito Ortega habló en exclusiva con Juan Alberto Mateyko, en el programa La Movida de la Noche de Radio Mitre Córdoba, sobre la mujer que dice ser su hija, en la previa a su llegada a Córdoba con su gira Despedida Tour.

"El ADN ya se hizo hace muchos años, por lo cual tuvo que ir el padre y tuve que ir yo, por ese capricho estúpido, a sacarnos sangre. Está todo registrado y se hizo todo legalmente. Y le dio el 100% (a Juan Ortega)", afirmó el padre de Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega.

Molesto al hablar de este tema, Palito agregó: "Desde la hija de Gardel hasta acá, a la hija de Sandro, de Cacho Castaña, han cometido barbaridades y hasta han hecho exhumar cadáveres, No puede ser así".

Cuando Mateyko le consultó si esta situación, afecta a la familia, dijo: "Esto no afecta la familia, es algo que inventan los medios. Ya se hizo todo y dio negativo. Acá intervino una abogada, Ana Rosenfeld, la que hizo hacer todos los análisis y qué se va a decir, salió negativo. La gente no es tonta y no le podés vender cualquier cosa. No se puede vivir así", cerró.

PALITO ortega.jpg Palito Ortega rompió el silencio tras la aparición de una hija no reconocida

Una mujer de 61 años asegura ser hija no reconocida de Palito Ortega

Apareció Rosa, una mujer de 61 años que asegura ser la hija de Palito Ortega. En una nota con A la tarde, América, contó que está anotada en los papeles oficiales como hija del hermano del artista tucumano pero ella asegura que no es así y que su abuela antes de morir le confesó la verdad.

“Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, hoy es jubilada, tiene 61 años, es oriunda de Tucumán y nació en el seno de una familia conformada por su padre en los papeles, el hermano del cantante. La madre de Palito antes de fallecer le confiesa que ella en realidad no es hija de Juan, sino de Palito. Se hizo un ADN privado en el 2004 y después lo cotejaron vía judicial con un examen dudoso, por ende Rosa tiene la duda sobre si Ramón no es su padre biológico”, informaron en el ciclo de Karina Mazzoco.

Entonces, en una conversación Rosa explicó: "Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones. Esto me superó, y me siento mal, estoy mal. Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él”.

“Así como fue capaz de hacerme lo que me hizo, que venga él a matarme o lo quiera. Ya me cagaron la vida. Si yo cuento todo por lo que yo pasé”, indicó la mujer.