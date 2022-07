La Voz Argentina 2022: Cuándo arrancan las batallas y quiénes serán los coaches invitados

La Voz interna.jpg La siguiente etapa de La Voz Argentina 2022 (Telefe) son las batallas, que comenzarán la próxima semana.

En Las Batallas, cada coach deberá disponer enfrentamientos entre dos participantes de su propio team. Ambos cantantes interpretarán, a dúo, una misma canción. Al finalizar la performance, el coach deberá decidir quién sigue en el certamen y quién debe abandonar el programa. Además, cada coach tendrá la posibilidad de robar hasta dos participantes de otro team.

Para preparar a los participantes, los coaches contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Palito Ortega junto a Ricardo Montaner, Karina La Princesita con Soledad, Álex Ubago con Lali y Manuel Turizo junto a Mau y Ricky funcionarán como co-coaches, brindando consejos y opiniones a los participantes durante los ensayos previos a cada performance.

coaches invitados.jpg Palito Ortega, Karina La Princesita, Alex Ubago y Manuel Turizo serán los coaches invitados durante la etapa de las batallas en La Voz Argentina 2022.

La Voz Argentina 2022: terrible reacción en redes sociales ante la aparición de Margarita Bullrich

Hace unos días Margarita Bullrich se presentó en una nueva edición de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina 2022 con una conmovedora versión de Aprender a volar -de Patricia Sosa- , generando que todos los jurados se diesen vuelta para aceptarla en el reality musical de Telefe. Lo que tanto Ricardo Montaner, como sus hijos Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito no sabían es que se trataba de la hija del ex Senador Esteban Bullrich, quien atraviesa desde hace algún tiempo la durísima enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Margarita y Esteban Bullrich - La voz Argentina 2022.jpg Margarita y su papá, el ex senador Esteban Bullrich en La Voz Argentina 2022.

Allí, Margarita recordó la enfermedad que atraviesa su padre y qué significa la música en su vida. "En mi familia logramos superar las distintas situaciones que nos tocó atravesar con la música", destacó. En la charla que mantuvo una vez ya seleccionada para seguir en competencia, la hija del ex Senador confesó: "Antes éramos una familia muy sensible, pero que nos costaba mucho mostrar las emociones. Y fue todo un camino de aprenderlo y es parte de lo que somos. Y yo lo escuchaba a papá llorar mientras cantaba... y me hacía acordar que es más por él", refiriéndose a su presentación.

posteo la voz margarita bullrich.jpg

Fue precisamente esa pequeña entrevista a Margarita Bullrich publicada en las redes sociales de La Voz Argentina 2022 y Telefe la que generó incontables reacciones de amor, apoyo y cariño hacia toda la familia Bullrich. Desde "Lloré. Una de las cosas que más me hizo pensar y emocionó fue que también interpretara con lenguaje de señas" o "Qué hermoso lo que hizo y no paré un segundo de llorar al ver a Esteban. Qué orgullo tener un padre así. Ahí se ve reflejado la buena crianza que le diste te felicito adelante".

posteo la voz margarita bullrich1.jpg

Claro que también entre los más de 66.000 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo, pudo leerse "Me encanta que el amor ayude a esta familia a transitar lo que les pasa. Ella cantó con el alma y se notó", así como también ante quienes criticaron la presentación hubo respuestas del tipo "Momento único e inigualable!!! Por ahí la chica no tiene la mejor voz, pero interpretar con lenguaje de señas fue maravilloso y la felicito".