La emotiva señal que recibió Nacho Castañares de su mamá: "Es increíble"

En la casa de Gran Hermano, Nacho ha contado que es algo que le ocurre con bastante frecuencia. Cada vez que está por dar un paso importante en su vida o atravesando por un momento especial aparece una mariposa.

El muchacho lo relaciona inmediatamente con su madre. "Hoy me vinieron a visitar. En mi nueva casa y en mi ex casa", escribió en el posteo.

La mamá de Nacho murió cuando él tenía 18 años de forma repentina debido a una insuficiencia cardíaca. En el reality, el joven ha contado que tenía una relación muy especial con ella y, aunque desapareció en el plano físico, está siempre presente desde un lugar espiritual.

Coti Romero reveló si tendría una relación abierta con Nacho Castañares: "Lo hablamos"

Hace unos días, Coti Romero estuvo presente en el programa de streaming de Ángel de Brito en el canal Bondi y se sinceró acerca la posibilidad de abrir su pareja con Nacho Castañares.

Ambos blanquearon su relación amorosa en junio de este año luego de conocerse en la edición de Gran Hermano 2022-2023 y actualmente se muestran más enamorados que nunca.

Así las cosas, luego de un divertido video que envió Nacho al programa para saludar a su novia, llegó la pregunta acerca de tener una relación abierta. Como era de esperarse, Coti se mostró totalmente negada a esa opción.

“Si querés estar con alguien más, bueno, te dejo vía libre pero yo no voy a estar más con vos", aseguró dejando en claro que en ese caso preferiría ponerle punto final a la relación.

Por último, hizo una inesperada confesión acerca del tema y contó la charla que tuvo con Nacho al respecto. “Justamente ayer lo hablábamos y me reía. Le dije que si él alguna vez lo pensaba y me dijo que no, tampoco. Espero…”, comentó.