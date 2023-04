La emotivo llanto de Carina Zampini al recordar a Gerardo Rozín: "Duele que se haya ido tan joven"

Zampini recuerdo Rozín 2.jpg

La actriz debutó como conductora de la mano del recordado productor y creador en La peña de Morfi (Telefe), con quien trabajó durante algún tiempo haciendo una efectiva dupla. Así, al ver aquellas imágenes del primer programa juntos, Zampini dejó fluir sus emociones. “Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica", confesó.

Y agregó: “Para mí fue todo un desafío y decidí jugármela y aceptar las críticas si me salía mal”, tras relatar cómo se generó la propuesta de Gerardo Rozín por aquel entonces que la convertiría luego en una afianzada conductora televisiva.

Embed

Carina Zampini se quebró al recordar a Gerardo Rozín

“Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, confesó con los ojos vidriosos.

Y cuando Adrián Pallares le consultó por su silencio al momento de la muerte de Gerardo, Zampini fue directa y clara: “Si ustedes miran mis redes sociales, yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Y las redes sociales, para mí, cuentan otra cosa. Por eso no puse nada ahí”.

Zampini Rozín.jpg

Asimismo, reveló que estuvo junto a él durante su última etapa: “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás”.

Y ante el comentario de Nancy Duré de cuán consciente era Rozín de lo que le pasaba, la actriz tuvo emotivas palabras hacia quien fue su maestro en la conducción: “Sí, la verdad es que es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás”, concluyó Zampini.