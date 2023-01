La estrategia de El Mago Sin Dientes para favorecer a Alfa de Gran Hermano 2022

Embed

Este viernes en LAM (América TV) comentaron que El Mago Sin Dientes tiene una estrategia para favorecer a Alfa en el programa de mayor audiencia de la TV, Gran Hermano 2022.

"Esto publicó en sus redes: 'Todos los que vengan a la función de hoy y mañana, al teatro, y muestren que enviaron Ariel al 9009, obtendrán un 30% de descuento para ver mi obra'", precisó Ángel de Brito.

El conductor de LAM anticipó que, el próximo verano, Alfa va a trabajar con El Mago Sin Dientes en Mar del Plata. "La próxima temporada, Alfa va a hacer un espectáculo con El Mago Sin Dientes, segurísimo", sentenció.

Gran Hermano 2022: el inesperado acercamiento entre Alfa y Ariel

Desde Ariel Ansaldo entró a Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago le marcó la cancha. "No quiero que me hables!", le dijo el más veterano de la casa al parrillero de Berazategui.

El origen del conflicto tuvo que ver con un choque que tuvieron por Camila. El hombre de Tigre le metió un dedo en la boca a la joven mientras dormía, para hacer una broma, y Ariel expresó su rechazo.

"No me parece que hagas eso", le dijo el participante a Alfa, que no reaccionó de la mejor manera. "Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se metan", le aclaró, enojado.

Después de esa situación, el más veterano de la casa le cortó el diálogo a Ariel. Sin embargo, en las últimas horas, hubo un cambio de actitud.

En un video que se conoció en las redes, Alfa estaba buscando gomitas en la habitación. Nadie le quería dar, pero el parrillero le dijo que tenía muchas:"Yo tengo... agarrá!".

Primero se negó, pero finalmente el hombre de Tigre accedió y agarró del paquete de Ariel. Romina vio esa secuencia y sonrió feliz por la reconciliación entre ambos.