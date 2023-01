Tremenda denuncia en Gran Hermano 2022: acusan a Alfa de haber contratado un call center

Embed

Ante esa denuncia, El Mago Sin DIentes habló en Intrusos. "Yo no tengo un call center. Eso no existe. Lo que sí existen son los fanáticos de Alfa, que están participando", sostuvo.

"Se armaron grupos en las redes sociales y en WhatsApp, donde apoyan a Alfa. Yo desde mi WhatsApp es ver el juego desde afuera y juego también. Eso está permitido", agregó.

Al finalizar, El Mago Sin Dientes reveló el pedido que le hizo el hombre de Tigre antes de entrar al reality. "Me dijo: 'voy a entrar a Gran Hermano y quiero que me ayudes'. Yo le pregunté: '¿qué querés que haga?'. Y me pidió que vaya a las galas. Lo hice un tiempo hasta que vine a Mar del Plata. Ahora, como no puedo ir, mando mensajes a los grupos de WhatsApp y voy diciendo a quién votar", concluyó.

Un ex Gran Hermano contó que le deben parte del premio tras su paso por la casa: "Me lo prometieron al aire"

Sebastián Pollastro fue uno de los participantes más populares de Gran Hermano 2007, en Telefe. Después de varios meses de convivencia, el joven quedó en el cuarto puesto, seguido por Mariela Montero, Juan Expósito y Marianela Mirra, que se consagró como ganadora.

En medio de la enorme repercusión por Gran Hermano 2022, el ex chico reality recordó una promesa pendiente de la producción del programa. En una nota con PrimiciasYa, Sebas reveló que le adeudan un lavarropas.

"Yo era el que levaba la ropa para toda la casa. Era mi terapia. Un día hicieron un video muy divertido, donde mostraban que yo me ocupaba de lavar todo", relató en diálogo con este portal.

"Como yo era tema por eso en las galas, Mariano Peluffo me prometió al aire el lavarropas. Dijo que se comprometía a darme el lavarropas, pero bueno, eso quedó en la nada. Hoy lo tomo con humor. Pasaron 16 años y la gente todavía me dice: '¿te dieron el lavarropas?'", agregó.

En su cuenta de Instagram, Sebas compartió un video de su "relación" con el lavarropas y el hashtag #DenleElLavarropasQueLeDebenASebas. "Si me lo dan, lo voy a donar", aseguró.

Por último, el ex GH habló de su presente profesional, ligado a la actuación. "Estoy por grabar una película, Encantador, con Arturo Puig, Rodrigo Noya y Eduardo Calvo", mencionó.